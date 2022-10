El Brighton de Moisés Caicedo visita al Brentford

Moisés Caicedo (izq.) festeja con sus compañeros del Brighton. Foto: Twitter @Brighton_arg

El Brighton de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento será uno de los primeros equipos en jugar en una intensa jornada que tendrán los ecuatorianos en el exterior con sus respectivos equipos, entre el viernes 14 al domingo 16 de octubre de 2022.

El Brighton & Hove Albion visitará al Brentford, este 14 de octubre del 2022, a las 14:00 (hora de Ecuador).



Las 'Gaviotas', con un partido menos, ocupan el séptimo puesto de la Premier League con 14 puntos, 10 menos que el Arsenal que es el líder absoluto, luego de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Su rival ocupa la casilla 11 con 10 puntos.

Moisés Caicedo y la inédita entrevista

Moisés Caicedo recibió en su casa, cerca del muelle de Brighton (Inglaterra), al equipo de Star +. La entrevista es parte de los especiales de esa plataforma para Qatar 2022. El suyo se denomina 'En primera persona: Moisés Caicedo'.

En la charla, el ecuatoriano Moisés Caicedo reconoció que su ídolo en el fútbol es Cristiano Ronaldo, por su mentalidad ganadora. Además, contó que no le gustaba ir al colegio y que solo se motivaba para ir a jugar al fútbol en el recreo.

Moisés Caicedo recordó anécdotas sobre su familia, su infancia. También contó que estudia inglés tres veces por semana.

Hincapié y Gruezo en la Bundesliga

El sábado 15 de octubre el turno será para Piero Hincapié y el Bayer Leverkusen que quieren seguir en el proceso de recuperación de posiciones y visitarán al Frankfurt. El domingo el Augsburgo, con Carlos Gruezo, irá a la casa del Colonia para afirmar su gran inicio de temporada.



En España, Gonzalo Plata y su Valladolid visitará al Espanyol, el domingo 16 de octubre desde las 11:30, con la misión de seguir sumando puntos que los estabilice en la mitad de la tabla de posiciones.



En la MLS es momento de definiciones y el Austin FC (Washington Corozo), Real Salt Lake (Anderson Julio), Inter Miami (Leonardo Campana) y Dallas (Joshué Quiñónez), buscan su pase a las semifinales.



En México, Monterrey, Cruz Azul, Santos, Toluca, Pachuca y Tigres, con sus ecuatorianos entre sus filas, definirán el pase a las semifinales del Torneo Apertura, fase previa a definir al campeón en las finales de ida y vuelta programadas para el 27 y 30 de noviembre, respectivamente.

Moisés Caicedo y la Premier League

14 de octubre

14:00 Brentford vs. Brighton

​

Bundesliga

15 de octubre

08:30 Frankfurt vs. Bayer Leverkusen

​

16 de octubre

08:30 Colonia vs. Augsburgo

​

Liga española

16 de octubre

11:30 Espanyol vs. Valladolid

​

MLS

16 de octubre

14:00 Austin FC vs. Real Salt Lake

​

17 de octubre

18:00 NYC FC vs. Inter Miami

20:30 Dallas vs. Minnesota

​

Liga MX - Cuartos de final - vuelta

15 de octubre

18:05 Monterrey vs. Cruz Azul

​

16 de octubre

19:05 Santos vs. Toluca

21:05 Pachuca vs. Tigres

​

Liga venezolana

14 de octubre

16:00 Estudiantes de Mérida vs. Caracas

​

16 de octubre

16:00 Deportivo Táchira vs. Puerto Cabello

​

Liga peruana

15 de octubre

15:30 Sport Boys vs. Sporting Cristal

​

16 de octubre

18:00 Cienciano vs. Alianza Lima

​

Liga argentina

16 de octubre

11:00 Aldosivi vs. Talleres

13:30 Newell's vs. Boca Juniors

16:00 Independiente vs. Banfield

​

Brasileirão

15 de octubre

18:30 América vs. Fortaleza

​

16 de octubre

14:00 Palmeiras vs. São Paulo

17:00 Avaí vs. Fluminense

17:00 Paranaense vs. Coritiba

​

17 de octubre

18:00 Bragantino vs. Santos

