La MLS sanciona a Zlatan Ibrahimovic por dos partidos tras altercado

El goleador y capitán de Los Angeles Galaxy, el sueco Zlatan Ibrahimovic, fue suspendido este viernes 17 de mayo del 2019 por dos partidos tras protagonizar un altercado con el portero de los New York Red Bulls el fin de semana pasado, comunicó la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“El Comité Disciplinario de la Liga de Fútbol de Norteamérica impuso a Zlatan Ibrahimovic dos partidos de suspensión y una multa no revelada por comportamiento violento en el minuto 86 del partido entre el Galaxy y el New York Red Bulls”, informó la MLS.



Ibrahimovic, de 37 años, se perderá los próximos dos partidos de su equipo, el domingo en casa ante Colorado y el próximo viernes en Orlando.



'Ibra' protagonizó un incidente con el portero de los Red Bulls de Nueva York, Sean Johnson, en la derrota de su equipo como local (2-0) , luego de fallar una ocasión de gol.

¿Es Zlatan o Chuck Norris? El arquero Sean Johnson se "asustó" ante la gigante figura de Ibrahimovic y decidió simular una agresión. Como actor, un 10, porque el árbitro ¡amonestó al sueco! pic.twitter.com/QKgeWSeReX — SportsCenter (@SC_ESPN) 14 de mayo de 2019



El sueco agarró a Johnson por el cuello y ambos jugadores recibieron una advertencia. Johnson entonces acusó a Ibrahimovic de perder la paciencia.



“Es un jugador talentoso, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba frustrado, lo puedo entender por el momento del partido”, dijo Johnson.



Ibrahimovic había sido multado la semana anterior, luego de simular una falta para intentar obtener un tiro libre en la derrota del Galaxy por 3-1 ante Columbus.



El mes pasado, el ex delantero del PSG también tuvo problemas con el jugador del Real Salt Lake, Nedum Onuaha.



“Desde que comenzó el juego, comenzó a amenazarme y decirme todo lo que me iba a hacer, me iba a lastimar y es el jugador el que se presenta como la nueva cara de la MLS”, criticó Onuaha.



Ibrahimovic ha marcado nueve goles en diez juegos y ocupa el segundo lugar en la tabla de goleadores de la liga norteamericana.



El Galaxy ha perdido sus últimos tres partidos y ha caído al tercer lugar en la Conferencia Oeste (22 puntos) , ocho unidades por detrás del líder, el otro club de Los Ángeles, el LAFC.