La MLS también se muda a Disney World con un formato al estilo Copa del Mundo

La liga de fútbol estadounidense (MLS) anunció este miércoles 10 de junio del 2020 que reanudará los juegos el 8 de julio con un torneo sin espectadores en el complejo deportivo de Disney World (Orlando), cuyo ganador recibirá un boleto para la Liga de Campeones de Concacaf 2021.