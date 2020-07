Ministro de Salud explica las razones por las que no se permitirá el ingreso de los hinchas a los estadios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud, explicó cuáles serían los cambios en infraestructura de los estadios del país para que los hinchas puedan ingresar. Una situación que la ve lejana por la proximidad del retorno a la competencia, la crisis económica de los equipos y la gravedad del virus covid-19.

En una entrevista con Ecuavisa fue claro. Los hinchas no podrán ir a los escenarios deportivos. Aseguró que hay temas que se deberán analizar, como aforo permitido y la salida del público y el acceso a los baños.

“Bien difícil, son cuestiones muy prácticas. La primera es la entrada, el aforo tendría que ser reducido". En tono de broma aseguró Zevallos que eso no sería problema para el Aucas. "Claro que si uno va a un partido del Aucas, casi no va nadie, eso no sería un problema”, sostuvo el Ministro de Salud.

🔵 Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos sobre reactivación de fútbol y presencia de público.



¿Por qué playas y cines reabren sus puertas al público, pero los estadios de fútbol no?@ecuavisa pic.twitter.com/nrAn4FX0km — Kevin Verdezoto (@KVerdezoto17) July 8, 2020

Para el Ministerio de Salud Pública, volver a los estadios es un tema complejo, por todos los protocolos que el hincha debería seguir. Algo que no es cómodo ni par el club, ni para el público.



“Después viene el asunto de los baños, habría que hacer flujos de escaleras que suben en un sentido y tú tienes que bajar por otro sin haber el contacto. El contacto de frente es el que se debe evitar, tendríamos que ver el asunto de compras, el asunto de las bebidas, la salida de los jugadores, la salida del público. Es complicado el asunto”, afirmó.



Zevallos puso como ejemplo la experiencia de los torneos que ya se reactivaron en Europa, donde no se ha permitido el acceso a los hinchas, pero se han hecho presentes de forma virtual.



“Por la cantidad de gente que iría, a este punto la recomendación que la han seguido todos los estadios del mundo, sería de hacerlo virtual ”, complementó el funcionario del Estado.