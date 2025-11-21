El partido de ida de semifinales del Ascenso Nacional entre Cuenca Juniors y Mineros fue suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tras un reclamo de Juventud Italiana. El equipo manabita denunció una alineación indebida en los cuartos de final de parte del cuadro bolivarense.

Más noticias:

¿Qué pasó entre Mineros y Juventud Italiana?

Juventud Italiana de Manabí y Mineros de Bolívar se enfrentaron en los cuartos de final del torneo. Allí, el plantel de la serranía ecuatoriana se impuso y quedó emparejado en semifinales frente al Cuenca Juniors.

Después de la clasificación, la escuadra derrotada presentó un reclamo por la alineación indebida del futbolista May Quiñónez. Este señaló que la cédula de identidad del jugador establece su sexo como femenino.

Luis Proaño, presidente de Mineros, ratificó el motivo de la protesta del equipo manabita y señaló que su escuadra trabaja para esclarecer la situación. “Juventud Italiana hace un reclamo diciendo que tenemos una alineación indebida. Tenemos un jugador que se llama May Quiñónez, que su sexo dice ‘mujer’ en su cédula y ese es el problema. Estamos realizando todos los exámenes para determinar que nuestro jugador tiene sexo masculino“, manifestó.

La suspensión del partido entre Mineros y Cuenca Juniors

Este viernes 21 de noviembre del 2025, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció la suspensión del partido de semifinales entre Mineros y Cuenca Juniors. El ente rector del balompié nacional sostuvo que aquello se dio debido a una disposición de la Comisión Disciplinaria y en un futuro se anunciaría la nueva fecha.

Mineros también emitió un comunicado con respecto a la situación. El equipo señaló que a las 16:00 la Comisión se reuniría y, tras una audiencia, emitiría una resolución. Además, el club reafirmó su postura de no haber infringido el reglamento.

“Reiteramos que Mineros Sporting Club siempre ha actuado conforme a la ley. Nuestro equipo legal ha entregado toda la documentación requerida por la comisión, con el fin de agilizar el proceso. ¡Defenderemos nuestro nombre en la audiencia y en la cancha!“, manifestó.

¿Qué puede pasar con Mineros y el Cuenca Juniors?

En torno al caso, Giovanny Cárdenas -especialista en derecho deportivo- señaló qué puede pasar con el equipo y el futbolista en función del reclamo. Asimismo, sostuvo que se trata de un caso sin precedentes dentro del balompié ecuatoriano.

Para el jurista, lo que es necesario si Mineros sacó ventaja con la inclusión del futbolista para determinar sí hubo una alineación indebida y, por tanto, se pueden dar futuras sanciones. Aquello depende de lo que se presente en la audiencia con la Comisión Disciplinaria de la FEF y la resolución de esta.

“La sanción sobre Mineros y el futbolista puede caer solamente si se determina que sacó ventaja a partir de ello y tomando en cuenta que, además, se puede establecer una suplantación de identidad o una alineación indebida. De manera general parece que no ha habido ventaja, sino un error, por lo mismo hay que saber de dónde vino ese error y, posiblemente, buscar quién lo cometió o qué pasó“, manifestó.

Cárdenas, además, señaló que se puede derivar una investigación para determinar causas, en conjunto con las autoridades competentes y el Registro Civil. De igual forma, señaló que hasta que se llegué a una conclusión con respecto al reclamo y al suceso, Mineros puede permanecer en competencia.

Información adicional: Segunda Categoría