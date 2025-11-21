La semifinal del Ascenso Nacional entre Mineros de Bolívar y Cuenca Juniors fue suspendida tras un reclamo de Juventud Italiana en torno a la identidad sexual de un futbolista del cuadro bolivarense. Geovanny Cárdenas, especialista en derecho deportivo, conversó con EL COMERCIO y señaló que existen vacíos en las normativas y se debe determinar si se sacó ventaja para establecer sanciones o no.

En el contexto previo del partido entre Mineros y Cuenca Juniors, Juventud Italiana elevó un reclamo tras su eliminación en la fase previa por los de Bolívar. Estos protestaron por una alineación indebida a raíz de que al jugador May Quiñónez se le adjudicaba el sexo femenino en su documento de identidad.

Desde el lado del cuadro que se clasificó, Luis Proaño -presidente de la escuadra- sostuvo que la institución trabajaba para esclarecer el caso. Asimismo, ratificó el detalle en la cédula del futbolista y manifestó se le han realizado exámenes para determinar que su sexo es masculino.

Este viernes 21 de noviembre del 2025, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió suspender la semifinal. De igual forma, a las 16:00 llevó a cabo una sesión para tomar una resolución.

No hubo cuestionamientos previos sobre May Quiñónez

La denuncia sobre el pormenor en la documentación de Quiñónez llegó recién para la instancia semifinal. Pese a ello, Mineros compite en el torneo desde fases previas como la eliminatoria a nivel nacional y el torneo provincial.

Dentro del balompié nacional también existe el COMET, el sistema de registro de futbolistas de la FEF, deben constar los datos de identidad del jugador y su verificación. Con respecto a ello, Proaño manifestó en radio Sensación de Ambato que el futbolista se encuentra habilitado por la Federación dentro de este.

Cárdenas, a su vez, agregó que se realizan inspecciones previas antes de cada partido debido al reglamento de competiciones. “La FEF pide el ‘Team Sheet Report’, donde se ubican todos los involucrados en un partido y son identificados adecuadamente (…) en el caso del Ascenso se manifiesta que habrá dos verificaciones, una en camerinos y otra en cancha“, sostiene.

Un vacío en la normativa del fútbol ecuatoriano, ¿habrá sanción sobre Mineros?

En torno a cómo proceder con respecto a sanciones o no, Cárdenas señala que existe un vacío en la normativa del fútbol ecuatoriano. Se debe determinar si el caso es por la identidad del jugador y no por una presunta adulteración de documentos. Dentro de la primera opción, no está explícitamente dicho que el torneo de Ascenso Nacional sea exclusivamente masculino o exista alguna excepcionalidad para personas de otras sexos.

“La FEF deberá establecer una norma en la que haya verificación previa, incluso en términos de que el certificado, cédula de identidad o partida de nacimiento, con énfasis en el sexo“, manifiesta Cárdenas.

Frente a tal contexto, Cárdenas señala que lo que se debe establecer, bajo las circunstancias de la denuncia, es si se sacó ventaja deportiva con la inclusión del futbolista o hubo una alineación indebida. Tras ello, la Comisión Disciplinaria deberá emitir una postura.

