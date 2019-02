Kevin Minda, el zaguero acostumbrado a vencer la adversidad

LEA TAMBIÉN

Kevin Minda tiene 20 años, la cara de niño y pensamientos de hombre adulto. Aprendió la cultura del sacrificio desde chico, cuando vivía en Ibarra junto a su madre Monserrat y a sus abuelos Homero y Martha.

El abuelo del defensor central de Liga tenía un taller de radio técnico en la casa que compartía con Minda. “Si mi abuelo no trabajaba bien o no conseguía aparatos para reparar, no comíamos bien. Así funciona el trabajo. Por eso, aprendí desde niño que había que trabajar y esforzarse”, reveló el futbolista.



El ejemplo silencioso de su abuelo forjó su carrera. A los 12 años, su mentor deportivo -Álex Salas- decidió traerlo a hacer pruebas en Liga, el equipo del que se confesaba hincha desde infante. Vivió en la casa de la hermana de Salas, en San Isidro del Inca y desde ahí se desplazaba todas las tardes a los entrenamientos en las divisiones juveniles del cuadro albo, en Pomasqui.

“Yo era pequeño y a veces me confundía en tomar los buses. Cuando llamaba mi mamá o mi abuela evitaba llorar, pero las extrañaba mucho. Ellas sí lloraban. Eran momentos duros, pero yo tenía claro que había que esforzarse si quería llegar a Primera”, agregó el jugador mundialista con la Sub 20 de Ecuador en Surcorea 2017.



Hoy vive un momento dulce, pero no ajeno a las adversidades. En diciembre pasado se coronó campeón con Liga, en el año de su debut como jugador profesional.



Su biografía. Kevin Minda nació el 21 de noviembre de 1998. Hizo todas las divisiones juveniles en Liga. Debutó en noviembre del año pasado.



Experiencia. Fue seleccionado Sub 17 y mundialista con la Sub 20 en Corea del Sur 2017. El año pasado actuó en cinco partidos, entre ellos las dos finales con la ‘U’.

En la obtención de la corona no fue un acto de reparto, sino que le tocó ser protagonista: en las dos finales ante Emelec, la ‘U’ perdió a sus zagueros centrales por lesión: en Guayaquil, en el primer partido de la serie, cayó Franklin Guerra, al inicio del segundo tiempo; en el partido definitivo, el turno fue para Hernán Pellerano. En ambos casos, fue Minda quien saltó a la cancha a apagar el fuego.



“Kevin tiene lo que los grandes jugadores han tenido: humildad, hambre de gloria. Está convencido de que va a triunfar en Liga y luego en Europa. Las palabras tienen mucho poder. Sé que él va a triunfar”, dice su mentor Salas, confeso hincha de Barcelona, que tuvo que cambiarse de camiseta para cumplirle una apuesta a su discípulo: “Profe, cuando yo debute en Liga, usted tiene que dejar de ser de Barcelona y convertirse en hincha de Liga”, le pidió Minda. El 24 de noviembre pasado, él jugó 76 minutos en la victoria de los albos 4-0 sobre El Nacional, en la jornada 20 de la segunda etapa. Salas miró el partido desde las gradas, con una camiseta con la ‘U’ en el corazón.



El defensa lleva cinco juegos como profesional incluidas sus dos participaciones claves en las finales ante Emelec. Este apuntaba a ser el año de su consagración, pero la dirigencia y el cuerpo técnico decidieron contratarle más competencia: llegaron Carlos Rodríguez y Nicolás Freire.



“En Liga siempre es así. Hay mucha competencia desde las categorías juveniles, hay mucha exigencia. Pero yo soy competitivo. Mi idea no es pelear un puesto en la banca, sino un lugar en la cancha”, agregó el defensor central.



Él se deja querer fácil. En Liga, durante las prácticas, el preparador físico Roberto Texeira lo abraza mucho. El año pasado, el uruguayo le dijo que ese sería un año consagratorio para él. Esta temporada le sigue arengando al oído.