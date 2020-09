Miller Bolaños confiesa que no jugaría en Barcelona, pero en el resto de clubes ecuatorianos sí

LEA TAMBIÉN

El delantero Miller Bolaños, quien salió de Xolos de Tijuana por mal comportamiento, aseguró que no volvería a jugar en Barcelona de Ecuador, club en el que debutó como profesional.

La confesión la hizo en medio de rumores que lo ubicaban en Barcelona tras dejar el fútbol mexicano. El esmeraldeño aseguró que deberá analizar con seriedad las propuestas antes de tomar una decisión.

“La verdad, siempre van a estar las puertas abiertas para cualquier equipo. Eso sí, Barcelona no, negado. Al resto no se le niegan las posibilidades, pero Emelec va a tener la prioridad”, dijo Bolaños en el programa virtual Al Toque.



Bolaños fue tricampeón con los eléctricos entre el 2013 y 2015. Fue una de las figuras del equipo. Por su parte, en Barcelona no le fue bien. Incuso fue sancionado.



"La gente se acuerdo de todo lo que pasé en Emelec y mi paso por Barcelona no me fue muy bien. La gente no va a querer que yo vaya allá", dijo.



Miller fue campeón con los eléctricos y Liga de Quito. También jugó en la MLS y Brasil antes de ir al fútbol mexicano.