El Milan gana y se sube al podio, el Lazio barre a la Roma

Al batir 1-0 al Sassuolo (11º) este sábado en la 26ª jornada de la Serie A, el Milan alcanza la tercera plaza, superando por un punto a su gran rival, el Inter de Milán (4º), mientras que el Lazio (6º) batió 3-0 a la Roma (5º) en el derbi de la capital.

El Inter, que tenía ocho puntos de ventaja sobre su rival, cayó el viernes 2-1 ante el Cagliari (14º), lo que dejó la vía libre al Milan.



En San Siro el equipo local no hizo gran cosa para justificar su tercera plaza. Los jugadores dirigidos por Gennaro Gattuso simplemente confirmaron su solidez actual, con solo tres goles encajados en los últimos nueve partidos.



En esta serie el gigante lombardo ha logrado seis victorias (cuatro en las últimas cuatro jornadas) y tres empates, un ritmo que le conduce a regresar a la Champions el próximo año, competición en la que no juega desde el curso 2013-14.



“Tomo los resultados positivos contra Empoli, Lazio y Sassuolo, pero tenemos que hacerlo mejor. No quiero hablar de cansancio, intento entender por qué no somos lo suficientemente mordaces últimamente. Tenemos problemas contra equipos mejor organizados”, dijo Gattusso.



Frente al Sassuolo el único gol del partido lo logró en propia puerta el defensa español Pol Lirola, en un córner (35).



Incluso 11 contra 10, tras la expulsión a la hora de juego del portero Andrea Consigli por una salida fallida ante el polaco Krzysztof Piatek, el Milan no pudo seducir a su público.