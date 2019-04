El Milan hunde a la Lazio y se acerca a la 'Champions'; Felipe Caicedo fue titular

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Milan se impuso por 1-0 este 13 de abril del 2019 en el estadio San Siro contra el Lazio, en un choque directo por la Liga de Campeones correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Serie A italiana.

Un penalti transformado por el marfileño Franck Kessie en el 79 permitió al Milan reencontrarse con la victoria tras sumar un solo punto en las últimas cuatro jornadas y reforzar su cuarta posición, al hundir a un Lazio que bajó a la octava plaza, a seis puntos de la zona de 'Champions'.



El conjunto romano todavía debe recuperar un partido, el próximo miércoles contra el Udinese, pero ralentizó notablemente su camino y complicó sus opciones de hacerse con un billete para la máxima competición continental del próximo año.



Tras el 0-0 de la primera mitad, en el que el meta español Pepe Reina fue decisivo con una parada a disparo del "lacial" Ciro Immobile, el partido aumentó de tensión en la reanudación.



Ambos equipos tuvieron que sobreponerse a una serie de lesiones. El Milan perdió a su capitán, Alessio Romagnoli, y a Davide Calabria, mientras que en el Lazio tuvo que retirarse el argentino Joaquín Correa.



El conjunto romano, que dio paso al ecuatoriano Felipe Caicedo para sustituir al exsevillista y al danés Riza Durmisi, perdió desborde y el Milan creció en el tramo final, hasta llegar de forma estable en el área rival.



Y en el espacio de dos minutos (entre el 77 y el 79) el equipo de Gennaro Gattuso consiguió dos penaltis. El primero fue otorgado y luego correctamente negado con la ayuda del VAR, pero, segundos después, Durmisi derribó al argentino Mateo Musacchio, provocando la pena máxima decisiva.



Kessie no tembló desde los once metros, superó al meta albanés Tomas Strakosha y le dio al Milan tres puntos de enorme importancia de cara a su lucha por la Liga de Campeones.



Fue un palo duro para el Lazio, cuyos jugadores, frustrados por el resultado, provocaron al acabar el encuentro una pelea con los milanistas que involucró a unos veinte futbolistas, antes de que se restableciera la calma.



En los otros encuentros del programa sabatino, el Juventus desaprovechó su primera ocasión para coronarse matemáticamente como campeón de Italia por octava vez consecutiva, al caer 1-2 en el campo del Spal de Ferrara.



El equipo del técnico Massimiliano Allegri, que rotó al portugués Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, el croata Mario Mandzukic o el bosnio Miralem Pjanic, todavía puede ganar el título este fin de semana, si el Nápoles no gana este domingo en el campo del Chievo Verona.



El Roma triunfó 1-0 en el Estadio Olímpico contra el Udinese gracias a un gol del bosnio Edin Dzeko y se colocó quinto, con 54 puntos, a un solo punto del Milan.