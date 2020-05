El AC Milan confirmó que no hay jugadores con covid-19 en su club

LEA TAMBIÉN

El AC Milan reveló este sábado que ninguno de los jugadores de su primera plantilla ni el cuerpo técnico ha dado positivo en los tests del covid-19, un día después de que el presidente del club dijera que algunos jugadores se estaban recuperando de la enfermedad.

En un comunicado, el club siete veces campeón de Europa anunció que “en base a los resultados de los exámenes médicos realizados hasta el momento, no hubo casos de covid-19 entre los jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico”.



El club añadió que los jugadores continuarán con los entrenamientos individualizados que comenzaron esta semana con el objetivo de poder reanudar la temporada 2019-2020.



El viernes 8 de mayo del 2020, el presidente de la entidad Paolo Scaroni reveló a la prensa local que algunos de sus jugadores se encontraban “en proceso de recuperación” tras haberse visto infectados por el nuevo coronavirus que ha matado a más de 30 000 personas en Italia.



Sus declaraciones se produjeron al día siguiente de que la Fiorentina, la Sampdoria y el Torino revelasen casos positivos en ocho de sus jugadores, además de otros infectados entre los técnicos.



El jueves 7 de mayo del 2020, el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora había declarado que esperaba que los entrenamientos grupales pudiesen comenzar el 18 de mayo, aunque este sábado matizó que tras conocerse los casos positivos “ no es buena señal ” de cara a la reanudación del campeonato.



Por otra parte, el Nápoles anunció que sus jugadores volverán a entrenarse, de manera individual, a partir de este domingo en las instalaciones del club, después de que ninguno de los futbolistas del equipo hayan dado positivo en las pruebas del nuevo coronavirus.