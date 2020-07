Mike Tyson regresará al boxeo, con 54 años, para enfrentarse a Roy Jones Jr.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El legendario excampeón de peso pesado Mike Tyson anunció este jueves 23 de julio del 2020 que regresará al ring, a los 54 años, para un combate de exhibición contra el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años, el 12 de septiembre de 2020, en Los Ángeles.

Tyson, que en las últimas semanas ha publicado videos de sus sesiones de entrenamiento en las redes sociales, lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride.



"La pelea Tyson vs. Jones está programada para ocho asaltos” en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California", señaló la Legend's Only League, compañía propiedad de Tyson.



Según informó el portal norteamericano TMZ, la pelea denominada 'Frontline Battle', se trasmitirá en pague por ver (PPV).



"Estoy feliz de que esta pelea entre Mike Tyson y yo suceda! Siempre estuve listo y también lo estaré esta vez. Quiero que todos mis fanáticos me apoyen y sintonicen. Será épico", publicó Jones, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.