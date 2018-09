Miguel Parrales lidera el ataque de los criollos ante Emelec

LEA TAMBIÉN

Miguel Parrales vuelve al equipo estelar después de tres meses. El delantero manabita superó una lesión muscular y hoy 16 de septiembre del 2018 (16:00) será el comandante del ataque de El Nacional, para enfrentar al Emelec en el estadio Capwell.

Con 22 años, el delantero portovejense acumula 890 minutos en esta temporada. Ha marcado siete goles y es el máximo goleador de los puros criollos en esta temporada. Esto, a pesar de que no ha tenido la regularidad del año pasado, cuando fue titular en 15 partidos y estuvo en cancha 25 ocasiones.



“He venido jugando de a poco, tuve una para pero he sumado minutos y espero estar al cien por ciento. Creo que va a ser un partido complicado”, dijo Parrales durante la semana.



Eduardo Favaro, entrenador del ‘Bitri’, apostó por Parrales para reemplazar a Daniel Angulo. El ‘tanque’ esmeraldeño fue suspendido una fecha por una expulsión en el juego ante Aucas, en el Gonzalo Pozo.



Parrales, junto a Roberto Garcés, rescindieron sus contratos que los vinculaban al club hasta finales del 2019. Al finalizar esta temporada, podrá jugar en cualquier equipo que requiera sus servicios.



El atacante aseguró a este diario que espera una reunión hasta diciembre con la dirigencia criolla para escuchar propuestas y ofertas.



“Se rescindió el contrato, pero aún no sé qué será de mi futuro. Al final del año decidiré con mi empresario qué rumbo voy a tomar”, dijo Parrales.



El equipo del estratega uruguayo hizo fútbol el miércoles. En el plantel titular, que utilizó chalecos verdes, estuvieron José Cárdenas; Kevin Peralta, Luis Segovia, César Batalla, Eder Fuertes; Roberto Garcés, Alejandro Villalva, Manuel balda, Adolfo Muñoz, Jorge Ordóñez y Parrales como único hombre en punta.



Esa formación pudiera cambiar para el juego de esta tarde. Hasta ayer, la única duda de Favaro era la de la dupla de zagueros. Batalla podría ser reemplazado por Javier Quiñónez. El esmeraldeño está disponible para el juego ante los azules de esta tarde.



Para el equipo, este partido es clave para acortar distancia con los que se ubican en los primeros lugares. La diferencia de puntos es corta. Entre los criollos, que son séptimos, y los eléctricos, que son líderes, hay cuatro unidades.



“No hay mucha diferencia de puntos y la etapa está para el mejor. Emelec es un rival complicado y tenemos que tomarlo con responsabilidad.

Enfrentamos al primero, si sacamos un resultado positivo estamos ahí; la hinchada puede decir que no, pero esperamos pelear porque el equipo mejora día a día”, dijo Parrales, después de una práctica, en el complejo de Tumbaco.