Miguel Ramírez, DT de Independiente: 'La pretemporada nos permitirá refrescar las ideas'

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Independiente del Valle, reconoció que no será sencillo afinar nuevamente la máquina que comandaba antes de la paralización del campeonato y la Libertadores. El encierro complica a ciertos jugadores, pero ha buscado la forma de mantener el ánimo y el físico de sus pupilos.

“Enviamos diariamente un plan de trabajo. Varios días de la semana es compartido por zoom. Nos entrenamos en coordinación con Fran Trujillo. El objetivo es que les cueste lo menos en pretemporada que se avecina”, dice Ramírez.

Pero el confinamiento no ha sido sencillo. Incluso aseguro que tiene jugadores que recién fueron padres y no cuentan con el tiempo necesario para entrenarse. otros que están lejos y que el encierro los ha deprimido.



“Hay un caso que no está siendo nada fácil. Uno tuvo un hijo recientemente y no ha podido compartir con el grupo. Otro hecha mucho de menos a su familia y está solos. No son ecuatorianos y están en el extranjero sin que nadie vaya a visitarles, lejos de sus hijo y esposa. No es fácil”, dijo el estratega ibérico.

Sobre la reanudación de actividades, aseguró que todavía debe esperar. Eso sí, se enfocará en el reacondicionamiento físico y futbolístico.



“Tengo confianza de que esto es como montar en bici. Esto no se olvida. No es lo mismo una maquina engrasada que a veces funciona sola. Seguramente nos tocará engrasar algunas piezas. La pretemporada nos permitirá refrescar las ideas. Sí que una vez engrasemos, ojalá podamos volver al nivel que teníamos antes de esta para”, aseguró.



Ramírez confesó que tras el título de la Copa Sudamericana recibió ofertas, pero analizó su situación. Recién tenía seis meses dirigiendo en el fútbol profesional y dar un salto a otro club era algo que podía esperar. .

“Les decía a los muchachos. Recién estás jugando en primera. Ten paciencia. Sigue aquí aprendiendo y madurando. Ese discurso me lo trasladé a mi. No es real lo que te está pasando. Has quedado campeón de un torneo tan importante. Sigue aquí, que el club te ofrece todo. La oportunidad de jugar contra los grandes y de seguir creciendo”, dijo.



Uno de los aspectos que se dio cuenta con el título de la Sudamericana y que se fue trabajando desde el 2016, con el subcampeonato de la Libertadores fue que el club perdió la prisa. Ahora el club se toma el fútbol con más calma y con un norte claro.



“El club ha ido creciendo con el paso de los años y también aprendió de aquella experiencia 2016, en todos los aspectos. IDV tenía que evitar tener prisa y educar a los chicos a no tener prisa. Sentía que había prisa por vender. Los chicos no son conscientes de lo que les ofrece IDV. Se emocionan con montos que antes no lo habían visto nunca. Pero sabemos que con los años ese dinero va a llegar. Lo que hoy es 100, en unos años será 1000”.