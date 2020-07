Miguel Bravo tendrá su primera experiencia como entrenador en el América de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El América de Quito oficializó la contratación del entrenador ecuatoriano Miguel Bravo para disputar la Serie B del fútbol ecuatoriano. Para el exfutbolista de 33 años será la primera experiencia como director técnico de un equipo profesional.

"Estoy contento por el desafío. Cuando me retiré del fútbol, siempre tuve la meta de dirigir en primera división y se me da joven, que era mi idea. Me siento preparado para asumir este reto y hacerlo de la mejor manera", mencionó el DT Ibarra, en entrevista con el programa BENDITO FÚTBOL RADIO en Radio Platinum (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM).



Bravo vistió las camisetas de Liga de Quito, Espoli, Emelec, Universidad Católica, Olmedo, El Nacional, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca y Clan Juvenil. En diciembre del 2016, se retiró para iniciar su carrera en la dirección técnica. El exfutbolista empezó como asistente en las divisiones formativas del 'Rey de Copas' y luego pasó a dirigir la reserva del Aucas.



"Mientras jugaba, estudié la carrera de entrenador en un instituto argentino. Una vez que Darío Tempesta salió del América, la directiva me llamó y me sedujo con un proyecto a largo plazo. La idea es consolidar a un grupo de jugadores jóvenes y obtener resultados deportivos", explicó el quiteño.



Respecto a sus colaboradores en el cuerpo técnico 'Cebollita', el estratega confirmó que contará con el argentino Lorenzo Frutos como asistente técnico y Henry Chávez en la preparación física. Además, el exarquero Robinson Sánchez se encargará de la preparación de goleros

Cuerpo técnico Cebollita listo para la batalla. 💚💚💚

DT) Miguel Bravo.

AT) Lorenzo Frutos.

PF) Henry Chávez.

PA) Robinson Sánchez. pic.twitter.com/fJgzSFGUq4 — América de Quito (@CDAmericaQuito) July 4, 2020



El exfutbolista ecuatoriano reveló que tiene como referentes a los argentinos Víctor Bottaniz, exentrenador en las inferiores del equipo 'albo', y Luis Soler, quien dirigió en Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Aucas y Barcelona.



"Víctor Bottaniz era muy bueno a nivel profesional y personal. Y Luis Soler me enseñó a mirar el fútbol de manera integral, como un proyecto y no como algo inmediato. En nuestro país existen equipos que apuestan a un proyecto en lugar de priorizar los resultados", expresó Bravo.



Por último, el exjugador universitario reconoció que la dirigencia del cuadro quiteño aplicó un recorte salarial para el plantel, pero resaltó que los jugadores se encuentran al día en el cobro de sus salarios. "Hay que ponerse en los zapatos del otro y ser consciente de la situación que vive el país y el mundo entero".