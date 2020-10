Miguel Ángel Ramírez reveló que la mitad del plantel de Independiente del Valle está contagiada de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El español Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Independiente Del Valle, reveló que la mitad de su plantilla de futbolistas del equipo principal está contagiada de covid-19 y cuestionó, por ello, a la LigaPro.

“Tenemos un plantel de 24 profesionales y hoy, dentro de los profesionales, teníamos 11, ¡11 profesionales! La culpa no es de los dirigentes, la culpa no es de nadie. Hay una situación que es el coronavirus, que la LigaPro y la Libertadores quieren seguir jugando a cualquier precio”, expresó tras la derrota de Independiente del Valle ante Mushuc Runa 3-2.



"Tenemos a la mitad de jugadores infectados por coronavirus. Entonces, no sé qué precio tenemos que pagar por continuar con la competición. En Serie A y Libertadores no puedes jugar con pelados".



Una fuente de Independiente confirmó a este Diario que son 13 los jugadores contagiados por el covid-19.



Los rayados cayeron el 14 de octubre del 2020 en Echaleche, con un equipo con varios alternantes. El DT Ramírez ubicó a algunos suplentes por la ola de contagios en el club y, porque otros estuvieron con la selección ecuatoriana de fútbol.



“La deficiencia es la mitad del plantel. Hemos venido a jugar con la mitad del plantel y con los jugadores que nos han permitido traer del Independiente Juniors”, se lamentó el estratega.



En su intervención, también reveló que, desde hace un mes, solo dispone de la mitad de sus futbolistas por lesiones o contagios del covid-19.