El DT Miguel Ángel Ramírez está tranquilo con el rendimiento del Independiente del Valle

Desde que se reanudó el campeonato ecuatoriano de fútbol, el Independiente del valle ha sido uno de los equipos que más goles ha recibido. Han sido siete tantos en cotejos que parecían controlados y que terminaron siendo reñidos hasta el pitazo final. Sin embargo, el DT Miguel Ángel Ramírez está tranquilo. Explicó los riesgos que toman sus pupilos ante su idea de juego.

“Nosotros al acumular tanta gente en campo contrario, siempre vamos a correr ese riesgo. Va a ser muy importante que la presión tras la perdida de balón sea lo más eficaz posible. No hemos tenido partidos donde nos sometan, solemos adaptarnos a cada rival”, dijo el español en rueda de prensa.



Ramírez destaacó las oportunidades que han tenido los juveniles en esta reanudación. Incluso afirmó que juega con una plantilla Sub 23 que poco a poco se está consolidando.



“Están gozando de un montón de oportunidades. Estamos bien por estar a tres puntos del líder y compartimos puntaje con Católica (15 puntos). No hay un colchón con respecto a los rivales, pero si nos da chances de competir por el primer lugar hasta la última fecha. Independiente nunca ha ganado un campeonato nacional y lo estamos viendo con los equipos grandes del país”, aclaró el estratega.



Los rayados se enfrentarán el domingo 30 de agosto a Guayaquio City, que llega a este cotejo después de ganarle al Barcelona SC. Sin embargo, el ibérico asegura que conoce a su rival y que preparará de la mejor forma a sus pupilos.



“Ya los enfrentamos en amistosos a principios de año. Viendo el funcionamiento después de la cuarentena, estamos preparando al equipo para lo que nos puedan presentar. Tienen un cuerpo técnico muy interesante, quieren hacer cosas diferentes”, finalizó.