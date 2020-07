Miguel Ángel Ramírez, DT de Independiente: "se nos acaban las ideas y los recursos; necesitamos volver a entrenarnos con todo el grupo"

LEA TAMBIÉN

Desde la reanudación de los entrenamientos, Miguel Ángel Ramírez, DT de Independiente del Valle, siempre mantuvo su idea de que la única manera de llegar bien a la continuación del torneo es practicar situaciones reales de juego y no ejercicios con distanciamiento social.

"El fútbol es un deporte de conjunto y necesitamos practicarlo con situaciones que se producen en los partidos", ha reiterado el DT español, campeón de la Copa Sudamericana con los rayados.



Luego de tres semanas de prácticas, en grupos de 12 futbolistas, Ramírez hace una confesión: "se nos acaban las ideas y los recursos. Intentamos hacer nuevas dinámicas, pero ya se nos hace necesario volver a los entrenamientos con toda la plantilla", dijo, en una rueda de prensa virtual, este 9 de julio.

Rueda de prensa IDV - Miguel Ángel Ramírez / Moisés Caicedo (Primera) #Idv # IdvOrigen #IdvTV https://t.co/NcYVyJKAV9 — Independiente del Valle (Desde 🏡) (@IDV_EC) July 9, 2020



El técnico también se pronunció respecto a la norma provisional de los cinco cambios por partido, que se ejecuta en varios torneos del mundo y que también tendrá aplicación en el torneo local. "Todo lo que sea por la salud de los jugadores, en este momento, es bueno y lo acogeremos. Ahora, desde el modelo de juego, no sé si es una norma que vaya a beneficiarnos".



Ramírez reconoció que Braian Rivero, volante de 24 años de Newell's interesa al cuadro rayado. "Lo he visto jugar y me gusta. No lo hemos contratado aún, pero está en una lista elaborada por nuestro scouts'. Aún no hemos tomado una decisión".



Independiente busca un volante interior para reemplazar a Alan Franco, transferido al Atlético Mineiro. Uno de los refuerzos que contrató en el ataque a Edson Montaño. El delantero llegó procedente del Aucas. .