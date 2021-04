Miguel Ángel Loor respondió a Luis Muentes y le recordó que los árbitros no están desamparados en el torneo

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, respondió a Luis Muentes, presidente de la agremiación de árbitros, quien aseguró que hay deudas por cumplir de parte de las autoridades del fútbol ecuatoriano. Además aseguró que se sienten desprotegidos y con necesidad de un cambio radical e implementación de la tecnología.

Loor utilizó sus redes sociales para aclarar algunos puntos, sobre todo el respaldo que la LigaPro le ha brindado a la agremiación de árbitros durante la pandemia.



"Desde la creación de la LigaPro lo único que se ha hecho por los árbitros es mejorar su situación tanto laboral como económica. Tanto es así que se adoptó para darles estabilidad la figura de contratación. Hoy 2021 tienen honorarios dignos de la profesión que ostentan", aseguró Loor.



Sobre la situación que se vivió en el 2020 fue desacertado asegurar que la agremiación no recibió ayuda en los meses más críticos de la pandemia. "Durante la pandemia en marzo 2020, me consta, se los contactó para ayudarlos con absolutamente todo lo concerniente a su salud, protocolos sanitarios, pruebas, insumos médicos etc. Decir que no nos hemos preocupado por ellos es un error", aseguró.



Loor presentó documentos de la cartas enviadas a la Comisión de Arbitrajes y a la Agremiación. Algunas fueron respondidas, otras no.