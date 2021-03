Miguel Ángel Loor: 'Para la LigaPro y para mí, Byron Castillo es ecuatoriano'

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro), aseguró que la organización reconoce al lateral Byron Castillo, quien juega para Barcelona SC, como jugador ecuatoriano.

El futbolista ha mostrado un desempeño destacado en el Campeonato Ecuatoriano y es considerado uno de los mejores futbolistas en la actualidad, sin llegar a ser llamado por la Selección nacional.



El problema radica en la nacionalidad del futbolista. Castillo juega con una habilitación provisional, tras una investigación de la Federación Ecuatoriana de Futbol, que detectó -a inicios del 2019- que entre los documentos del jugador se registraban partidas de nacimiento colombianas.

➡️ ¡CASO BYRON CASTILLO! @miguelloor, presidente de @LigaProEC en ECDF 7/10: "Para la #LigaPro y para mí Byron Castillo es ecuatoriano " pic.twitter.com/5ZRkGsUNQp — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) March 9, 2021

Sin embargo, a finales de febrero de 2021 la justicia ecuatoriana le entregó un Habeas Data a Castillo, en el que ratificaba su documentación como ecuatoriano.



​"Para la LigaPro y para mí Byron Castillo es ecuatoriano, no le doy otra vuelta. No tengo nada más que hablar del tema. Él está habilitado en la Federación como tal y está permitido para jugar, por ende es ecuatoriano", dijo Loor, en una entrevista con el Canal del Fútbol.



El dirigente ratificó que Barcelona SC gestionó la inscripción del futbolista en la anterior administración de la FEF y la LigaPro la validó para que Castillo actúe en el torneo local.



"Si para mañana quien lo inscribió dice otra cosa, pues ahí se tomará otras medidas, pero no contemplo otro escenario que el actual", reiteró Loor.



Carlos Manzur, miembro del directorio de la FEF, indicó que la organización enviará un oficio a la FIFA para que analice el caso del lateral, en caso de que sea considerado por el DT Gustavo Alfaro para los partidos de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022.