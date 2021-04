Miguel Ángel Loor convocó a reunión de presidentes para aclarar el tema del protocolo de bioseguridad

Miguel Ángel Loor volvió a recurrir a las redes sociales para aclarar el tema de las pruebas PCR que se han pedido entre clubes en los últimos días. El presidente de la LigaPro aclaró que esto ya ha sido recurrente desde que consta en el reglamento. Sin embargo aseguró que solicitará a una reunión de presidentes para detallar lo del protocolo.

La polémica se instauró el viernes, cuando los jugadores del Mushuc Runa fueron sometidos a pruebas PCR por pedido de Barcelona SC. Después se supo que Emelec pidió lo mismo para Técnico Universitario. En este último caso, el dirigencia del cuadro ambateño se rehusó a hacerse las pruebas.



Desde el 'Rodillo Rojo' explicaron que la solicitud llegó a destiempo y que someterse a estas pruebas trastocaría la logística de su traslado a Guayaquil.

Una vez más vamos a aclarar:



El día jueves el CS Emelec solicitó la realización de pruebas complementarias para el partido de este domingo vs Técnico Universitario. Este tipo de solicitudes se realizan con frecuencia, varios equipos lo han hecho. — Miguel Angel Loor (@miguelloor) April 17, 2021



"El día jueves el CS Emelec solicitó la realización de pruebas complementarias para el partido de este domingo vs Técnico Universitario. Este tipo de solicitudes se realizan con frecuencia, varios equipos lo han hecho", explicó Loor en sus redes sociales.



Loor aseguró que fue él quien se contactó con la directiva del Técnico Universitario para explicarles la situación y procedimiento. También aseguró que brindaría todas las facilidades para que esas pruebas sean realizadas tal como lo solicitaron los eléctricos.



"Le he explicado a los dirigentes de Técnico Universitario cual es el procedimiento, tengo una gran relación con los señores Jara, vamos a brindar todas las facilidades para que tanto la toma como los resultados sean entregados lo más pronto posible", dijo.



También aseguró que ha convocado a un directorio para explicar sobre este particular y otros detalles sobre el compromiso que la LigaPro asumió con el COE, para que el torneo pueda desarrollarse sin inconvenientes.



"He convocado a un directorio para explicar este y otros asuntos relacionados. Confío que ambos clubes se realizarán las pruebas, tengamos los resultados de manera ágil y podamos desarrollar la jornada con toda normalidad", publicó.