El miércoles 17 de junio del 2020 habrá audiencia en Conmebol

La notificación llegó vía correo electrónico el miércoles pasado. El Tribunal Disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) envió la comunicación al correo de Francisco Egas.

También se envió con una copia a los abogados Marcos Motta y Stefano Malvestio, defensores de los seis integrantes del Directorio de la Ecuafútbol. El estudio jurídico Bicharaemotta, que está en Brasil, está al tanto de la citación.



Allí, en el texto del correo, la Conmebol citó a una videoconferencia virtual, para el próximo miércoles 17 de junio, a Egas y a los dirigentes integrantes de la Ecuafútbol.



La convocatoria está para las 15:00 de Paraguay (14:00 de Ecuador). Esta audiencia corresponde al expediente disciplinario 0-01-20 de dicho Tribunal. Este expediente fue abierto en contra de Egas por acudir a la justicia ordinaria dentro de la pugna legal que hay por presidencia de la Federación Ecuatoriana.



Así, la disputa en la Ecuafútbol tendrá un nuevo capítulo. El pasado 12 de mayo, la Conmebol informó a Egas sobre el expediente de investigación en su contra para resolver temas inherentes al fútbol.



El organismo sudamericano actuó luego de la denuncia presentada por seis miembros del Directorio. Los firmantes de los papeles fueron Jaime Estrada, Carlos Galarza, Amílkar Mantilla, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo y Édison Ugalde. Esta trámite se registró el 7 de mayo.



Ellos presentaron su denuncia ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, “por una presunta violación del principio de no acudir a los tribunales ordinarios de justicia”, según establece el documento.



Egas interpuso una acción de protección en un juzgado de Pichincha en contra de los seis directivos, debido a los cambios que se realizaron en el Directorio del 24 de abril, cuando decidieron relegar a Egas a la tercera vocalía y ubicar como presidente a Estrada y vicepresidente a Galarza, respectivamente.



La intención de Egas, con la acción jurídica, era evitar la realización del Congreso Extraordinario del pasado 1 de mayo, que ratificó los cambios en el Directorio.



Según estableció la Conmebol dentro de su expediente, Egas hizo sus descargos el pasado 27 de mayo.



Ahora, dentro de este trámite, la nueva audiencia servirá para escuchar a las partes. Por eso, el Tribunal pidió notificar con tiempo los nombres de los participantes que estarán en la audiencia del próximo miércoles, a las 14:00 de Ecuador.



“Se ruega que comuniquen a la Unidad Disciplinaria de Conmebol los nombres de las personas que participarán de la referida audiencia (partes, abogados, testigos, etc.) así como correo electrónico a fin de remitir el enlace para participar de la misma, antes de las 10:00 (Asunción, Paraguay) del lunes 15 de junio”, se puede leer en el documento.



El polémico episodio entre los directivos también ya tuvo una negativa por parte de la Conmebol. Estrada envió toda la documentación de lo resuelto por los dirigentes y las actas de las sesiones donde se dis­cutieron los polémicos temas de la contratación del entrenador Jordi Cruyff.



La Conmebol no aceptó el pedido de sanción para Egas, pero siguió con el trámite por el expediente de acudir a la justicia ordinaria.



Egas y su abogado, Felipe Rodríguez, decidieron desestimar el recurso legal después de la realización del Congreso Extraordinario del 1 de mayo.



Este proceso es independiente del que también se tramita en la Conmebol, pero en la Comisión de Ética. Allí, en cambio, Egas presentó su reclamo por las decisiones y las actuaciones de los seis dirigentes y argumentó la ilegalidad en el Congreso Extraordinario del pasado 1 de mayo, realizado de manera virtual.



Según los abogados de los seis directivos, no hay plazos establecidos dentro de los expedientes abiertos. Asimismo, en un cuestionario enviado a este Diario detallaron que las resoluciones que se tomen son apelables para las dos partes.



Tanto Egas como los seis integrantes del Directorio no han vuelto a dar entrevistas ni han emitido pronunciamientos públicos, mientras se ventila la pugna en la Conmebol.



Por lo pronto, en la Ecuafútbol se mantiene el trabajo normal hasta conocer una resolución definitiva. Allí se espera conocer quién tiene la razón en esta pugna legal.