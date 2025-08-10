Michael Morales y su madre, Katty Hurtado, mantienen una relación muy cercana. El peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas, figura en ascenso en la división wélter de la UFC, no pierde oportunidad para resaltar el papel fundamental que ella ha tenido en su vida y en su carrera.

Este domingo 10 de agosto, Morales volvió a demostrar ese cariño con un emotivo gesto: sorprendió a su mamá con un auto nuevo.

En sus redes sociales, el deportista compartió un video de la entrega, acompañado del mensaje: “Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros”.

Las imágenes muestran a Katty muy emocionada al descubrir la sorpresa, agradeciendo a su hijo con un abrazo lleno de emoción y unas sentidas palabras.

Morales, que vive un gran momento en el octágono, recordó que sus triunfos no son solo suyos, sino también de su madre, quien lo acompaña en cada paso y que, en su última pelea, estuvo por primera vez en el octágono apoyándolo.

Michael Morales, en el top 10 de la UFC

Con su último triunfo en la UFC el pasado 17 de mayo, Michael Morales se metió entre los 10 mejores de la división de peso welter. Allí, este subió hasta el séptimo lugar y aún se mantiene invicto en el octágono desde que ingresó a la compañía, con seis triunfos.

En su última pelea, el oriundo de Pasaje, El Oro, saltó al evento cobijado por una bandera de Ecuador y México -cada una al lado opuesto- y venció al brasilero Gilbert Burns. En menos de un round, el ecuatoriano consiguió mandar a su rival a la lona e imponerse por nocaut.

Antes de vencer al peleador de Brasil, el tricolor dejó en el camino a Niel Magny, Max Griffin, Jake Mathews, Trevin Giles y Adam Fuggit. En dos de aquellas peleas también se impuso por nocaut y en otras dos lo hizo por puntos.

