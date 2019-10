Michael Jordan se emociona al inaugurar clínicas médicas en Charlotte

LEA TAMBIÉN

La exsuperestrella Michael Jordan no pudo contener la emoción cuando el jueves 17 de octubre del 2019 inauguró en Charlotte la primera de las dos clínicas médicas que él y su familia financiaron para brindar atención básica de salud a los miembros desfavorecidos de la comunidad.

El seis veces campeón de la NBA y dueño mayoritario de los Charlotte Hornets estuvo presente en la gran inauguración de la Clínica Médica Familiar Michael Jordan de Novant Health, que tuvo un coste de USD siete millones.



Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jordan cuando dijo que “es algo muy emotivo para mí poder retribuir a una comunidad que me ha apoyado a lo largo de los años ”.



El primer anuncio oficial de su donación de siete millones de dólares para el proyecto que este jueves comenzó a funcionar lo hizo Jordan en el 2017.

Mientras que a través de la cuenta de Twitter de los Hornets, Jordan también este jueves adelantó su compromiso con seguir ayudando a la comunidad.



“Solo puedo hacer esto en agradecimiento ... Nunca puedo pagar lo que realmente me has dado, pero esto es un comienzo”.



Por su parte, la Clínica Novant Healt a través de su Twitter anunciaba su apertura oficial con el mensaje de “¡La Clínica Médica Familiar Michael Jordan de Novant Health está abierta para los negocios! dirección 3149 Freedom Drive Charlotte, NC 28202”.

La clínica, que se encuentra en el área urbana donde reside una parte de la comunidad con bajos ingresos económicos, proporcionará acceso médico de atención primaria y preventiva, incluidos aquellos que no tienen seguro médico o el que poseen no es suficiente para cubrir sus necesidades de salud.

Jordan prometió hacer más, diciendo: “Esto es solo el comienzo de una batalla de poder tocar a tantas personas como podamos”.