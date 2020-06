Michael Estrada: 'Tuve que entrenarme cuatro meses en casa porque tenía coronavirus'

LEA TAMBIÉN

Michael Estrada, jugador ecuatoriano que milita en el Toluca de México, confirmó que fue víctima del coronavirus. El guayaquileño se confinó en su casa durante cuatro meses, donde se ejercitó por u cuenta y con reglas de su entrenador.

En una entrevista para Play FM de Guayaquil, el atacante reveló poco detalles de cómo fue vivir con covid-19 lejos de su país. También contó cómo fue su adaptación al Toluca.



“Tuve que entrenarme cuatro meses en casa porque tenía coronavirus. Ahora espero que mi última prueba salga negativo para entrenar con el equipo”, confesó el delantero guayaquileño de 24 años.



El equipo reanudó las prácticas en su complejo deportivo bajo estrictas medidas de bioseguridad. Por ahora el cuerpo técnico espera que el delantero tricolor se recupere y se reincorpore al grupo.

Con sed de revancha desde la pretemporada.#SomoelToluca 😈 pic.twitter.com/GatkQgRcjx — Toluca FC (@TolucaFC) June 19, 2020

Sobre su adaptación al cuadro azteca, afirmó que Aníbal Chalá fue determinante. Él lo guió y le enseñó cómo era la institución.



“Me adapté fácilmente en la Liga MX, anoté como siete goles en muy pocos partidos y ahora espero poder recuperarme para volver a competir. Antes de llegar al club, Aníbal Chalá me dijo que había un buen grupo. Mis compañeros me tratan muy bien, estoy en un club grande y la hinchada me apoya”, dijo orgulloso.



Estrada también aclaró sobre los rumores de una posible vinculación al Villarreal de España. Aseguró que sí hubo un sondeo y que preguntaron por él, pero fue descartado por su empresario.



“Hablé con mi empresario sobre la oferta del Villarreal, pero me lo descartó. Mis primos en España me dijeron que se habla mucho de esa posibilidad”, dijo el tricolor.