Miami Heat y Los Angeles Lakers definirán al campeón de la NBA 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con una actuación imponente de Bam Adebayo, los Miami Heat derrotaron por 125 a 113 a los Boston Celtics y pelearán por el anillo en la final contra Los Angeles Lakers que lidera su antigua estrella, LeBron James.

Para Miami, que no partía como favorito en estos playoffs, será su sexta final de la NBA y la primera desde la dolorosa marcha de LeBron James de Florida en 2014. Las finales iniciarán este 30 de septiembre de 2020, a las 20:00 (hora de Ecuador).



Los Heat finiquitaron el 27 de septiembre de 2020 por 4-2 la serie contra los Celtics con un espectacular último cuarto (37-27) , liderados por un descomunal Bam Adebayo (32 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias) y por Jimmy Butler (22 puntos) .



Por los Celtics Jayson Tatum se despidió con 24 puntos y 11 asistencias y Jaylen Brown con 26 puntos y 8 rebotes.



Miami no aparecía en ninguno de los pronósticos después de no clasificar el año pasado a playoffs y terminar en la quinta posición de la Conferencia Este en esta temporada regular.



Pero en la sede “burbuja” de Disney World los Heat han asombrado a la NBA eliminando primero a los Indiana Pacers por un rotundo 4-0 y posteriormente a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, grandes favoritos del Este, por 4-1.



Bajo la dirección de su presidente, el mítico Pat Riley, y el entrenador Erick Spoelstra, los Heat construyeron un equipo basado en la fuerza de su conjunto, un modelo completamente diferente al del 'Big Three' que formaban LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, que llevó a Miami a cuatro finales y a dos de los tres campeonatos de su historia (2012 y 2013).

“Este grupo ama competir más que nada” , reconoció Spoelstra al recibir el título de campeones de la Conferencia Este. “Estamos agradecidos de esta oportunidad en la burbuja (...) Es un grupo especial” .



Spoelstra, quien ha seguido dirigiendo al equipo desde la marcha de LeBron, pidió tiempo para disfrutar del logro antes de concentrarse en la final ante los Lakers, que el sábado finiquitaron su serie ante los Denver Nuggets por 4-1.



“Es una gran trama (jugar contra LeBron) pero queremos disfrutar de esto un poco porque es muy difícil de conseguir” , afirmó.