Tigres vence 1-3 al Veracruz que regaló dos goles como forma de protesta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los Tigres UANL, campeones del fútbol mexicano, derrotaron este viernes, 19 de octubre del 2019, por 1-3 a los Tiburones de Veracruz que se dejaron meter un par de goles en los primeros cuatro minutos como forma de protesta porque no les han pagado su salario.

En una de las realidades más vergonzosas de la historia de la liga, los "felinos" del entrenador brasileño Ricardo Ferretti ganaron con anotaciones de Luis Rodríguez, el francés André Pierre Gignac y el chileno Eduardo Vargas. El Veracruz descontó a última hora con una diana del inglés Colin Kazim Richards.



A mitad de semana los jugadores del equipo escualo prometieron no jugar, pero fueron obligados por la Federación Nacional para no perder la categoría; salieron a la cancha mas no ofrecieron resistencia en los minutos iniciales y recibieron goles de Luis Rodríguez (m. 3) y el francés André Pierre Gignac (m. 4), en disparos desde atrás.

Video: YouTube / Canal: Marcus Fenix

En una situación a mitad de camino entre el dolor y el escándalo, los Tiburones pasaron de la mitad de cancha apenas en el minuto cinco, sin embargo siguieron vencidos y en el minuto ocho recibieron el tercer golpe, un disparo de derecha cruzado del chileno Eduardo Vargas.



Los jugadores de Veracruz habían acordado con el rival que no iban a tocar la pelota durante varios minutos y mostraron enojo por los dos goles recibidos que interpretaron como deslealtad del contrario, lo que provocó que los jugadores locales metieran la pierna en jugadas cerradas.



Tigres estuvo cerca de aumentar la ventaja con una llegada de Vargas a pase de Gignac en el minuto 20. El guardameta Sebastián Jurado salvó la pelota en la primera acción destacada del cuadro local.



En el 27 Jesús Dueñas le dio un pisotón al argentino Daniel Villalba y fue expulsado y Tigres se quedó con un hombre menos en la cancha.

Anoche, en México, Veracruz protestó por falta de pago. Los jugadores se quedaron parados 3 minutos en el inicio del partido con Tigres. ¿Qué hicieron los futbolistas rivales? Dos goles. 😱pic.twitter.com/u0EKIG4KlE — Alejandro Varsky (@pollo_va) October 19, 2019

El comunicado de los jugadores de Veracruz tras la protesta en el partido ante Tigres 🦈 pic.twitter.com/ilqErIpBt2 — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) October 19, 2019

"QUE NOS RESPONSABILICEN A NOSOTROS COMO EQUIPO DE UNA PROTESTA QUE VINIERON A HACER ELLOS, A MÍ ME PARECE EQUIVOCADO"#LUP Guido Pizarro, capitán de Tigres, aclaró por qué los jugadores felinos marcaron dos goles cuando los futbolistas de Veracruz estaban manifestándose pic.twitter.com/seMcGTOofM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 19, 2019



Los jugadores de banca de Veracruz ofendieron a Gignac y Vargas cuando pasaron por la banda, lo cual hizo más lamentable el gris espectáculo.



En la segunda mitad los dos cuadros tuvieron oportunidades y fue el Veracruz el que descontó en el minuto 90 con un gol del inglés Colin Kazim Richards a pase de Jesús Henestrosa.



Al final algunas figuras del Veracruz se negaron a darle la manos a las de Tigres, un final infeliz para uno de los partidos más polémicos de la historia del fútbol mexicano.



Con el resultado los Tigres UANL saltaron al tercer lugar con seis victorias, cinco empates, dos derrotas y 23 puntos, mientras el Veracruz, que llegó a 40 partidos sin ganar, se confirmó en el último lugar con cuatro empates y nueve derrotas.