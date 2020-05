En México se debate el futuro de Renato Ibarra en el América tras la polémica 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El futuro del futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, en México, volvió a estar sobre la mesa. La prensa mexicana detalló que este martes 5 de mayo se reunió la directiva para revisar la posibilidad de que el jugador siga en el equipo para el segundo semestre del año.



Sin embargo, hay voces contrarias que no respaldan el retorno del ecuatoriano. Ibarra estuvo inmerso en un escándalo de violencia intrafamiliar y hasta estuvo detenido. Según Diario Récord, una de las exfiguras del América, Carlos Reinoso, hizo público su postura. En la versión digital del medio se recogió la parte textual.



“No para nada (le permitiría regresar al América), en este país estamos viviendo cosas terribles, en cuanto a la inseguridad, y al no respeto que se le tiene a las mujeres y pasa esto en un equipo de fútbol”, comentó en entrevista con ESPN de México.



Asimismo, Reinoso dijo que después de dos meses prefirió no ver los videos de la agresión. “No quise ni ver el video y yo no lo dejaría jugar. Y juega muy bien y es un chico que yo veía desde afuera y me cae muy bien. Pero no (se pueden permitir) estas cosas ni en el América ni en ningún equipo profesional debe pasar”, manifestó.



El periodista de W Radio y Récord, Jonatan Peña, contó que se le ha perdonado de alguna forma y lo dejaron regresar a las instalaciones. Esto para la revisión médica y saber como está el jugador.

​