En México anuncian que Brayan Angulo llegará al Cruz Azul por USD 6 millones

La portada del Diario Récord de México publicada este viernes 2 de agosto del 2019 da por un hecho la llegada del delantero Brayan Angulo, del Emelec, al Cruz Azul mexicano. Titularon en su portada como el ‘Benzema ecuatoriano’ en base de lo que dijo el entrenador Alfredo Arias, extécnico del 'Bombillo'. La negociación sería por USD 6 millones.

En la nota principal se citó una frase del DT: “yo me acuerdo que se reían de mí, porque al inicio para motivar a los jugadores me gustaba encontrarles un parecido a alguna figura para que se sientan motivados. Recuerdo que los primeros partidos que lo puse dije que era muy parecido su juego a (Karim) Benzema y se reían”, contó el estratega del Cruz Azul.

🚨🚨 ATENCIÓN‼‼



📽🔵| RESCALVO LO CONFIRMA!!



Brayan Angulo no se presentó al entrenamiento con @CSEmelec pic.twitter.com/cZUmAdVF1C — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) August 2, 2019



Desde Ecuador no ha salido una versión oficial, pero según la misma nota de Récord, el presidente Nassib Neme ya oficializó el acuerdo y confirmó que en el transcurso de hoy se hará oficial la noticia. Incluso, según el mismo Neme, el jugador viajará la próxima semana para someterse a los chequeos médicos.

Captura de pantalla de la portada de Diario Récord de México.



“Hay ya un preacuerdo entre clubes. Seguramente mañana (hoy, 2 de agosto del 2019) será el desenlace”, dijo. Así consta en la nota publicada. Además, allí mismo se detalla que la cifra que ronda esta negociación por el delantero sería por los USD 6 millones con un acuerdo por tres años. No se detalló si es la venta total de los derechos o Emelec se quedará con el 20% de los mismos.



La salida de Angulo tomó fuerza esta semana. Sin embargo, José Chamorro, el empresario del jugador, prefirió no confirmar hasta conversar con el futbolista. Angulo llegó ayer (1 de agosto) a Guayaquil y admitió que la oferta era seductora y que esperaba conversar con los directivos.



El DT Ismael Rescalvo en el entrenamiento del viernes 2 de agosto del 2019 no sabía si podrá contar con el jugador para el partido del domingo o si ya no podría incluirlo entre los titulares. Emelec jugará el domingo ante Delfín en el estadio Capwell, a las 18:30, por la fecha 20 del campeonato.