Según medios mexicanos, América ya no contará con Renato Ibarra

Renato Ibarra, futbolista que pertenece al América de México, habría sido notificado por la directiva del cuadro 'azteca' de su salida del club. El ecuatoriano fue separado del plantel desde el pasado 12 de marzo del 2020 por estar involucrado en un episodio de violencia intrafamiliar.

Según el diario mexicano Récord, la directiva de las 'Águilas' le informó al futbolista que buscarán concretar una venta, por lo que decidió dejar de seguir las cuentas oficiales del equipo en sus redes sociales. Sin embargo, no existe un pronunciamiento oficial del equipo azulcrema.



El pasado lunes 15 de junio del 2020, varios portales mexicanos informaron que el volante tricolor ingresó al complejo de Coapa, para sumarse a los entrenamientos de las 'Águilas'. Sin embargo, el DT Miguel Herrera desmintió esta versión.



"No me han dicho nada (la directiva). Renato no está trabajando con nosotros. Es mentira que se presentó al entrenamiento. Trabajamos en dos turnos, en dos canchas. Quizá publicaron fotografías de otras fechas. Lo que se dijo es mentira", expresó el entrenador en una entrevista con la cadena Fox Sports de México.

Ibarra llegó al América en julio del 2016, procedente del Vitesse de Holanda. A pesar de estar marginado del primer equipo, el club 'americanista' permitió que el futbolista de 29 años entrenara de manera virtual y se realizara las pruebas de covid-19, junto al resto del equipo.



Una de las posibilidades para el imbabureño sería integrar las filas del León, equipo en donde actúa su compatriota Ángel Mena. El portal Mediotiempo informó, en el transcurso de la semana, del interés de la 'Fiera' por efectuar un intercambio con Rubens Sambueza, quien desea retirarse con la camiseta de las 'Águilas'.



Rodrigo Fernández, director deportivo del León, mencionó en una entrevista con WDeportes, que el club está abierto a la posibilidad de contar con el futbolista, quien sería del agrado del DT Ignacio Ambriz. “Es un buen jugador, le daría fuerza al equipo y, si se llegara a dar un intercambio por Sambueza, no nos cerramos a ninguna negociación”.