Messi vuelve a entrenar con el Barcelona y espera volver a jugar ante Mallorca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi, volvió a entrenarse este lunes con el resto del equipo, tras su contractura en el cuádriceps de la pierna derecha, y todo apunta a que estará listo para el partido liguero contra el Mallorca el sábado.

Messi ha entrenado “ con el resto del equipo la semana del regreso a la competición en la liga española”, informó el club azulgrana en un comunicado. El argentino ya se entrenó el sábado en el césped del Camp Nou haciendo trabajo específico, tras haberse perdido dos sesiones colectivas por su contractura en la pierna derecha.



“Está perfectamente y no va a tener ningún problema”, afirmó el domingo al programa 'El Partidazo' de la plataforma Movistar+, el técnico del Barcelona, Quique Setién. “Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias, les ha pasado a muchos, es una contractura sin mayor importancia”, añadió.



El capitán azulgrana parece, pues, que no tendrá ningún problema para estar el sábado en el encuentro de la 28ª jornada de la Liga contra el Mallorca, con la que se reinicia el campeonato español tras el parón por la pandemia de coronavirus. La jornada comenzará el jueves con el derbi Sevilla-Betis.