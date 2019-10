Messi recibe su sexta Bota de Oro

LEA TAMBIÉN

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, recibió este miércoles 16 de octubre de 2019 su sexta Bota de Oro al mejor goleador de las ligas europeas por sus 36 tantos anotados la pasada temporada, en un acto en Barcelona en el que agradeció la ayuda de sus compañeros para ganarla.

Messi se hizo con un trofeo que también buscaba el joven francés del París Saint Germain Kylian Mbappé, que con sus 33 tantos anotados se quedó a tres del astro argentino.



El capitán azulgrana recibió el trofeo dorado de manos de sus dos hijos Thiago y Mateo, presentes en el acto junto a la mujer del argentino, Antonella Roccuzzo, y varios de sus compañeros del Barça.



Messi agradeció y dedicó el premio especialmente “a mi familia, a mis compañeros que están acá. Están Luis (Suárez) y Jordi (Alba), que son dos grandes culpables que yo pueda recibir este premio”.



“Siempre digo que sin mis compañeros, sin mi equipo, nunca hubiera podido conseguir ni siquiera uno, esto es parte de todos, es un reconocimiento para todo el vestuario”, añadió el capitán azulgrana.



Messi no perdió la ocasión de asegurar que el Barcelona volverá a luchar por todos los títulos esta temporada, especialmente la 'Champions'.



“Obviamente que la 'Champions' es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero somos conscientes de que la Liga es lo más importante, es lo que te lleva a estar bien en la 'Champions' y en la Copa”, afirmó.



“Es muy difícil no estar bien en la Liga y luego competir por la 'Champions' cuando toca jugar, por eso si bien siempre nombramos la 'Champions', no nos olvidamos de la Liga y la Copa porque estamos en el Barcelona y siempre apuntamos a todo”, añadió.

Esta es la sexta Bota de oro del Argentino y la tercera que consigue de forma consecutiva. Foto: EFE

Tercera Bota de Oro consecutiva



Messi se afianza como el hombre con más Botas de Oro de la historia por delante de su eterno rival, el portugués Cristiano Ronaldo, que tiene cuatro, mientras por detrás se sitúan varios jugadores con dos, entre ellos su compañero de equipo uruguayo, Luis Suárez.



Se trata además de su tercer galardón consecutivo, algo que nadie había conseguido antes desde que se creara esta distinción en 1967 con el mítico Eusebio como primer ganador merced a sus 42 tantos.



Messi no solo es el hombre con más Botas de Oro, sino que también es el que tiene el récord de goles en una temporada, cuando en 2012 ganó el galardón marcando 50 tantos.



Fue la segunda Bota de Oro de su serie, que inauguró en 2010 con 34 goles, y que siguió en 2012, 2013 (46 goles) , 2017 (37 goles) y 2018 (34 goles).



En la presente temporada, Messi se ha visto lastrado por las lesiones y solo ha podido jugar en tres partidos de Liga, y solamente uno completo, de ocho disputados, en los que únicamente ha podido anotar un gol.



Pero el astro argentino, cuya fama ha llevado incluso a inspirar un espectáculo del Circo del Sol, tiene aún toda una temporada por delante para recuperarse.