Messi y el FC Barcelona, eliminados de la Champions a manos del PSG de Mbappé

El Barcelona cayó eliminado en la Liga de Campeones tras empatar 1-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en la vuelta de los octavos de final.

Kylian Mbappé adelantó a los parisinos en el minuto 30 de penalti, el cual cometió Clément Lenglet sobre Mauro Icardi. Pero el Barcelona reaccionó rápidamente, en el 37, mediante Lionel Messi, quien ejecutó un disparo desde 30 metros que se coló por la escuadra derecha de Keylor Navas.



El jugador argentino tuvo la oportunidad de poner al equipo azulgrana a tan solo dos tantos de la prórroga desde el punto de penalti en el 45+7, pero Navas y el travesaño evitaron el gol. En el segundo tiempo ya no se movió el marcador y el 1-4 de la ida dictó la eliminatoria.



La eliminación del astro argentino coincidió con la salida de la Juventus, de Cristiano Ronaldo, a manos del Porto, el pasado 9 de marzo de 2021. Es la primera vez en 15 años, que estos deportistas no estarán en los cuartos de final de la Champions League.



"Estoy muy contento, gracias a dios, era un partido difícil. En cuanto al penalti, siempre es difícil de parar, sobre todo frente a Messi, gracias a Dios he estado concentrado y eso nos ha dado ánimo a todos", dijo el arquero Navas, tras dejar en el camino a los catalanes.