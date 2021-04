Lionel Messi recibió una dura patada en el triunfo del Barcelona ante el Villarreal del ecuatoriano Pervis Estupiñán 

Dos goles del francés Antoine Griezmann condujeron al Barcelona a la victoria (1-2) en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal en un duelo muy disputado. En el elenco local Manu Trigueros se fue expulsado con tarjeta roja directa por una falta sobre Leo Messi en la disputa de un balón.

Con este resultado, los barcelonistas meten presión al Atlético de Madrid en la lucha por el título de Liga, mientras que los castellonenses se frenaron en su carrera por jugar la próxima Liga Europa.



El ecuatoriano Pervis Estupiñán ingresó al cambio en el Villarreal, en lugar de Paco Alcácer, a los 59'.

Una de las acciones más polémicas del encuentro llegó a los 65 minutos, cuando Trigueros cometió una dura falta sobre el tobillo de Messi. Ante la acción, el árbitro mostró la cartulina roja y por fortuna para los azulgranas la 'Pulga' logró continuar en el encuentro.

🤬 ¡DE CÁRCEL!



😢 Leo Messi sufrió una horrible falta en el partido ante Villarreal



🚨 Por poco y se encendían las alarmas en el Barcelona y en la Selección Argentina pic.twitter.com/YWqbQV76ZP — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 25, 2021



Los goles de Griezmann permitieron al Barcelona llegar al descanso ya con la ventaja de 1-2 tras remontar el gol inicial del Villarreal.



Los dos equipos jugaron con mucha velocidad en sus acciones, pero fue el Villarreal el que logró desnivelar a los 27 minutos el marcador con un gol de Samu Chukwueze, que dribló la salida de Ter Stegen para marcar su cuarto gol de la temporada tras un gran pase de Pau Torres.



La respuesta del Barcelona no pudo ser más rápida, ya que en la siguiente acción Antonie Griezmann lograba un tanto de bella factura tras una asistencia de Mingueza que el atacante francés picó ante el meta del Villarreal.



Sin que ninguno de los dos equipo dominase a situación, el Barcelona lograba darla la vuelta al marcador de nuevo con Griezmann como protagonista previo regalo del defensa argentino Juan Foyth, que prácticamente le dio una asistencia al delantero galo, que se quedó solo ante el guardameta local y definió con precisión.

El argentino del Barcelona Leo Messi recibe la marca Francis Coquelin, Manuel Trigueros y Pervis Estupiñán (der.), en el Estadio de la Cerámica el 25 de abril del 2021. Foto: EFE

La segunda parte arrancó con la misma fuerza que presidió el primer tiempo, con castellonenses y barcelonistas muy metidos en el partido y en busca de la meta contraria.



Pasados los primeros minutos el Barcelona cedió metros al Villarreal, que recuperó el balón, mientras que el equipo de Koeman buscaba los espacios al contragolpe para sorprender a la defensa local.



Entonces, en el minuto 65 el Villarreal vio como Manu Trigueros era expulsado con tarjeta roja directa por una falta sobre Leo Messi en la disputa de un balón.



La expulsión no supuso que el Barcelona se adueñase de inmediato del choque. El Villarreal se reajustó y mantuvo el pulso al partido que si que había bajado de intensidad con respecto a los minutos anteriores.



De hecho, el equipo de Unai Emery no dejó de buscar el empate a pesar de la inferioridad numérica ante un Bará que también trataba de matar definitivamente con un tercer gol que no llegó.



Entrada de naranja, aunque toque balón. Y Messi es de goma, así como dato. pic.twitter.com/qPKgESBMfC — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) April 25, 2021