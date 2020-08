¿Messi al Bayern? 'No nos lo podemos permitir', ironiza Müller

LEA TAMBIÉN

¿Lionel Messi al Bayern de Múnich? Ninguna opción, se rió este jueves el atacante Thomas Müller, que opina que el salario del atacante argentino, que quiere abandonar el Barcelona, es un freno para el flamante ganador de la 'Champions'.

"He hablado con nuestro director financiero una o dos veces en los últimos meses. Y creo que no podemos hacer nada", sonrió el bávaro de 30 años, preguntado por esta cuestión durante un evento publicitario en Múnich.



El jugador hacía referencia al astronómico salario de la 'Pulga', estimado en unos 50 millones de euros al año, casi tres veces más que el de las estrellas del Bayern: Müller, Robert Lewandowski y Manuel Neuer.



Considerando a Messi "uno de los mejores futbolistas del planeta", el atacante muniqués esperaba que tarde o temprano el argentino dejara su club de toda la vida, pero pensaba que sería para anunciar "su retirada deportiva".



"El hecho de que ahora se produzca un cierto cambio puede ser interesante para el mundo del fútbol. Aparte de los aficionados del Barcelona, que puedo entenderlo, nadie ve esta salida con una mirada crítica. La gente tiene curiosidad por saber qué nuevos caminos se abrirán", añadió.



El presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, declaró de su lado al periódico italiano Tuttosport que su club no podía "pagar un jugador de esta envergadura. Eso no forma parte de nuestra política y de nuestra filosofía".



Entre el puñado de pretendientes capaces de hacerse con el genio de 33 años figuran el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, el Paris SG con sus estrellas Neymar y Kylian Mbappé o el Inter de Milán, respaldado por su adinerado propietario chino.



Sin embargo, el Barcelona no ha dicho su última palabra y planea utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para que Messi respete su contrato, que inicialmente debía concluir en junio de 2021.