Medvedev supera a De Minaur en París y se medirá con Schwartzman

El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, superó este jueves al australiano Alex de Minaur, 5-7, 6-2 y 6-2, para alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final del Masters 1.000 de París, donde le espera el argentino Diego Schwartzman.

El moscovita, que no está teniendo tan buenos resultados como la pasada campaña, es el último obstáculo para que el "Peque" logre el billete que queda por atribuir para las Finales ATP de Londres sin depender de otros resultados.



Será un reto de talla para el bonaerense, que ha perdido los tres duelos anteriores con el finalista del Abierto de Estados Unidos de 2019.



Pero Schwartzman ha crecido mucho esta temporada, en la que sus buenos resultados le han llevado a jugar en Roma su primera final de un Masters 1.000, en Roland Garros su primera semifinal de un Grand Slam y a ingresar por vez primera en el "top 10".



El ruso, de 24 años, no está siendo el tenista resolutivo de la pasada campaña, cuando se apuntó cuatro títulos, entre ellos los Masters 1.000 de Cincinnati y Shangai, y llegó a cinco finales, incluida la del Abierto de Estados Unidos.



Este año se quedó en semifinales de ese torneo, no pasó de los octavos en Australia y cayó en primera ronda de Roland Garros.



Contra De Minaur, una estrella en ascenso, comenzó fuerte arrebatando el servicio del australiano, pero se dejó remontar y perdió la primera manga, antes de imponer su ránking y hacerse con facilidad con las otras dos.



También logró el pase a cuartos de final el canadiense Milos Raonic, que derrotó al estadounidense Marcos Giron por 7-6 y 6-2.



El canadiense, que disputará sus primeros cuartos bajo el techo de París, ya no tiene, sin embargo, opciones de clasificarse para las Finales ATP de Londres, opción que se evaporó con el triunfo de Schwartzman ante el español Alejandro Davidovich.



El siguiente rival de Raonic saldrá del duelo entre el croata Marin Cilic y el francés Ugo Humbert.