Medios: Clubes europeos avanzan en la creación de la Superliga 

Los grandes clubes europeos avanzaron en la creación de una Superliga que competiría con la Liga de Campeones, aseguró hoy la revista alemana 'Der Spiegel'.

De acuerdo a la publicación, una consultora ya presentó los planes del nuevo torneo al Real Madrid en octubre, además de asegurar que 16 de los clubes más importantes del continente firmarán una carta de intención a finales de este mes para la concreción del nuevo torneo. Si los tiempos de los planes se cumplen, el formato de la nueva Superliga se estaría implementando en 2021, lo que transformaría por completo el escenario para la Liga de Campeones.

La organización del nuevo torneo sería totalmente privada y no estaría a cargo de ninguno de los entes existentes. Hans-Joachim Watzke, gerente general del Borussia Dortmund, admitió la existencia de algunas conversaciones, pero remarcó que esos planes "no son muy concretos". El Bayern Múnich, el otro equipo alemán que estaría entre los 16 integrantes de la Súper Liga, aseguró a 'Der Spiegel' que el club no sabe "ni de la existencia ni del contenido" del borrador de la carta de intención.

Sin embargo, Karl-Heinz Rummenigge, jefe de la junta directiva del equipo bávaro, afirmó en una entrevista con la edición de noviembre de la revista "11 Freunde" que espera la introducción de una Superliga Europea en el futuro lejano: "Sospecho que algún día llegará esta Liga. Pero no me pregunten cuándo".

En los planes preliminares, se estima que el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal, el Manchester City, el Liverpool, el Paris Saint-Germain, la Juventus y el Milan serán los clubes que tomarán parte del torneo de forma estable, mientras que el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, el Olympique de Marsella, el Inter de Milán y la Roma serán los primeros invitados. La idea cuenta también con la concreción de una segunda Liga, a la que solo los invitados podrían descender.