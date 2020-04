Los médicos definen un protocolo para el regreso a las prácticas

LEA TAMBIÉN

La cotidianidad cambiará después de la cuarentena y el fútbol no es la excepción. Daniel Rosales, médico de Aucas, habla de una “nueva normalidad”, a la que todos debemos acoplarnos y en donde las medidas de seguridad e higiene deberán extremarse al máximo.

Hace dos semanas, los 18 equipos de la Serie A comenzaron a convocarse -primero mediante chats de Whatsapp y luego por la plataforma Zoom- para intercambiar criterios y establecer un documento con normas para cumplir en los entrenamientos, viajes y partidos, luego de que se decrete el final del aislamiento domiciliario. La última sesión virtual se cumplió la tarde del pasado domingo.



El escrito fue entregado ayer al director de la Comisión Médica de la Ecuafútbol, Tyrone Flores, y a los presidentes de los equipos que conforman la Liga Pro.



Rosales fue escogido por sus compañeros como el encargado de detallar el proyecto a los dirigentes. Pero el galeno aclara: “El protocolo fue realizado por todos los médicos de la Serie A y con la participación de uno o dos equipos de la B. La intención fue establecer parámetros para el día a día. Nos basamos en las experiencias y vivencias de los médicos de los equipos con mejores infraestructuras y de los chicos. La intención es que los clubes puedan ponerlo en práctica y que no existan ventajas para nadie”.



El protocolo se basa en cinco ejes: entrenamiento seguro, qué hacer si hay un contagiado en los equipos, los viajes y las concentraciones, el tratamiento de los juveniles y Reserva y el fútbol femenino.

A la par, según cuenta Tyrone Flores, la Conmebol estableció un manual de cumplimiento regional para el retorno a la actividad.



Este establece tres recomendaciones. La primera de disponer de pruebas rápidas para detectar si una persona está contagiada, uso obligatorio de alcohol, gel y mascarillas. Una segunda tiene que ver con el día a día de los entrenamientos (cuidados en los camerinos y concentraciones) y una tercera es cómo actuar durante los partidos (viajar en varios transportes, con grupos reducidos, usar siempre mascarilla, evitar reuniones grupales).



Los médicos ecuatorianos tomaron como referencia dicho documento, pero decidieron profundizar en la cotidianidad. En el caso del entrenamiento seguro, el protocolo establece que los equipos deben volver a trabajar por turnos, con grupos reducidos, que no excedan las ocho personas. Este debe mantener el distanciamiento social en sectores como el camerino. Usar guantes y mascarilla en los gimnasios.

Margarita Pico, doctora del club Macará, integra la comisión que analizó el tema de los traslados de los clubes. Allí se establecieron medidas como que en viajes cortos terrestres (Ambato-Riobamba, Quito-Ambato) sean directos y no se hagan paradas, en gasolineras, para ir al baño o abastecerse de ‘snacks’.

“También recomendamos que en los hoteles no se usen espacios como ‘lobbys’ y que la alimentación se realice en las habitaciones y no en el comedor”, relata la doctora.



La LigaPro espera un informe del Ministerio de Salud para analizar la posibilidad de empezar los entrenamientos en los primeros 15 días de mayo. Y jugar sin público en los estadios, a partir de junio.



Según Richard Cabezas, médico de LDU, el protocolo es clave porque establece parámetros para cuando los equipos vuelvan a la cancha.

Distancia. En camerinos y cancha habrá dos metros de distancia en los ejercicios y en los cambiadores.

Traslados. Se usarán guantes y mascarilla en los viajes del equipo.

Los ‘lobbys’. Los jugadores no podrán usar los vestíbulos de hoteles. Se procurará que coman en sus cuartos.

Desinfección. Las casas de concentración y buses de equipos se desinfectarán antes y después de los entrenamientos.

Conferencias. Las ruedas de prensa serán más cortas y en espacios abiertos. Descartadas salas de prensa.

Conmebol y clubes recomiendan

Pruebas. Realizar dos antes de la ‘pretemporada’ al plantel y personal de trabajo. Una, 72 horas antes del primer entrenamiento y otra, el día de práctica

Protección. Se usarán guantes y mascarillas en espacios cerrados como gimnasios y salas de fisioterapia.

Desinfección. Los camerinos deben desinfectarse luego de cada práctica. Se debe mantener la distancia social.

Grupos. El equipo debe dividirse en grupos para los entrenamientos.

Visitas. Ningún jugador debe recibir visitas no habituales en su domicilio.