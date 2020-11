El médico de la Selección aseguró que no hay más jugadores contagiados con coronavirus

Camilo Chiquito, médico de la Selección, se refirió a los tres jugadores contagiados con coronavirus: Énner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios, quienes ya fueron separados del resto del plantel. Lo hizo durante una conferencia de prensa este sábado 14 de noviembre del 2020.

"Son tres casos que hemos manejado de forma diferente y queremos dejar en claro que no hemos incumplido con ninguna normativa que maneja el Ministerio de Salud, ni el protocolo de la Conmebol-FIFA", explicó sobre estos casos positivos del combinado.



"Los jugadores se dirigieron a Ecuador (el domingo 8 de noviembre desde sus clubes del exterior) con una prueba negativa como lo exige el Ministerio de Salud. Y el lunes 9 también dieron negativo en otra prueba", continuó.



Todo esto fue antes del viaje a Bolivia donde Ecuador venció 3-2 en la altitud de La Paz, el jueves 12. Sin embargo, para ese cotejo Valencia ya no pudo participar porque padeció cuadros febriles, lo que motivó al cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro, a dejarlo fuera de la nómina. Esto encendió las alertas sobre la posibilidad de contagio.



"Énner tuvo malestar general, sin un cuadro claro de coronavirus. Por eso no se dio ninguna información necesaria. Estábamos tranquilos por las pruebas del lunes. Pero, antes del partido se sintió con ese malestar y por eso decidimos que no debía jugar", explicó Chiquito.



Al regresar a Quito tras el encuentro, el galeno detalló que el plantel se sometió nuevamente a pruebas de covid-19, mientras el ariete del Fenerbahce turco fue aislado. Ya con los resultados este sábado 14, en la Tri pudieron confirmar los tres casos positivos.



"Los tres jugadores están muy bien bajo el cuidado del departamento médico, nada de qué preocuparse. Hoy hicimos el chequeo como rige la Conmebol y no hay más casos positivos", concluyó el médico.