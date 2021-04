20 casos de covid-19 en el plantel y el cuerpo técnico de Aucas, confirma el médico Daniel Rosales 

Después de perder 2-0 ante Barcelona y jugar 17 minutos, el médico de Aucas, Daniel Rosales, participó en la conferencia de prensa en el estadio Monumental. Allí explicó qué es lo que ocurrió con los contagios internos del plantel. Comenzó contando que la primera alerta se recibió el viernes 9 de abril del 2021 donde se detectaron ocho casos.

“El día viernes hicimos las primeras pruebas de control y evidenciamos un total de ocho casos de entrada. Bajo las circunstancias que estábamos viviendo repetimos las pruebas al día siguiente y pudimos identificar además de jugadores gran parte del cuerpo técnico, a excepción de Marco Zapata que estuvo hoy en el partido”, dijo Rosales.



Según el médico, el mismo sábado se dio la alerta a la LigaPro y se realizaron pruebas PCR el domingo 11 de abril. “Entre cuerpo técnico y jugadores sumaron 20 casos. Es un dato que por cuestión de ética médica no podemos divulgar los nombres. Básicamente podemos informarle que los jugadores están bien, clínicamente estables, al igual que el cuerpo técnico, pero esa es la realidad”, puntualizó.



Rosales también explicó porque no se logró completar el equipo. “Teníamos un grupo de jugadores que es de conocimiento público que atravesaban una serie de lesiones. Arboleda, Johan Lara, que cumple su cuarta semana de su cirugía de fractura de cúbito, el desgarro muscular de Ángeli Viotti, una lumbalgía de Damián Frascarelli en las últimas 24 horas que fue necesario el uso de medicina intravenosa. Tuvimos un cuadro de lesionados que no nos permitió traer más jugadores”, aclaró el médico.



El galeno explicó que los siete jugadores que estuvieron en Guayaquil entrarán a una cuarentena para mantener en observación y se espera que hasta la próxima semana se recupere la mayor parte del plantel. Los orientales tendrán participación en la Copa Sudamericana.