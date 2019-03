Mbappé da la victoria al París SG con un doblete y ya apunta al United

LEA TAMBIÉN

El PSG (1º) tuvo problemas para ganar (2-1) en su visita al Caen (18º), ante el que remontó con un doblete de Kylian Mbappé, y el Mónaco (16º) logró empatar (2-2) al Angers (12º) con doblete del colombiano Radamel Falcao, este sábado 2 de marzo de 2019 en la 27ª fecha francesa.

El astro francés (59 de penal y 87) lideró a su equipo y consiguió la remontada en un partido que se había puesto cuesta arriba tras el gol del chadiano Casimir Ninga (56) para los locales.



“Lo importante era ganar”, explicó Mbappé a Canal+ después del partido. “El entrenador dijo antes del encuentro que para prepararnos para los grandes partidos necesitamos ganar el partido de antes”.



“Tuvimos un viaje de bus de tres horas para venir aquí y no lo hicimos para ver los lugares turísticos. Queríamos la victoria y ahora vamos a ir a casa y a concentrarnos en lo que es un partido importante”, añadió el joven atacante.



Con esta victoria el conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel suma 71 puntos, lo que le da una ventaja provisional de 20 unidades sobre su inmediato perseguidor, el Lille.



El Caen acarició durante muchos minutos finalizar con empate pero se fue de vacío de su estadio y sigue con 20 puntos, a cinco de la permanencia que marca el Amiens (17º).



Con un ojo puesto en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, el próximo miércoles, Tuchel optó por dar descanso a jugadores como el brasileño Thiago Silva, el italiano Marco Verratti, el francés Presnel Kimpembe o el alemán Julian Draxler.



Pese a ello los visitantes fueron en todo momento a por los tres puntos, pero se estrellaron hasta en cuatro ocasiones con los palos, especialmente el argentino Ángel di María, muy activo este sábado y fundamental en la victoria del pasado martes en la Copa frente al Dijon (3-0) con un doblete.



El Caen castigó la falta de puntería de su todopoderoso adversario con un gol nada más comenzar el segundo tiempo pero la alegría le duró poco por culpa de una mano dentro del área de su central Younn Zahary.



Mbappé igualó la contienda desde los 11 metros y marcó el segundo de su equipo cuando el partido agonizaba.



Ahora el PSG, que tiene al brasileño Neymar y al uruguayo Edinson Cavani en la enfermería, ya está concentrado en el enfrentamiento del miércoles en el Parque de los Príncipes contra el Manchester United. Los franceses se llevaron de Old Trafford un favorable 2-0 y parten como favoritos para pasar a cuartos.



Aunque a Cavani le queda poco para volver a enfundarse la elástica parisina no parece que vaya a llegar para el enfrentamiento de 'Champions', la gran obsesión del PSG.