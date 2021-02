Mayra Arguello: 'Estamos indignados por la manera en que trabaja LigaPro'

Mayra Argüello, presidenta de Olmedo de Riobamba, responsabilizó a la LigaPro por la imposibilidad de su equipo para jugar el partdo ante Universidad Católica, que debía disputarse este 19 de febrero del 2021.

Argumentó que la LigaPro no entregó carnés de jugadores que estaban convocados para el compromiso ante Universidad Católica. Además, expuso que su club no recibe los pagos de los derechos de televisión desde septiembre del 2020.



La LigaPro aplicó el régimen de control económico a Olmedo por incumplir pagos. El organismo no habilitó a todos los jugadores del equipo por el incumplimiento. El club solo recibió carnés de 11 jugadores, algunos de ellos no estaban considerados en la nómina para el encuentro en el Olímpico Atahualpa.



"Hago el llamado al presidente (Miguel Ángel Loor). Estamos indignados por la manera que trabaja Liga Pro. Recibimos el 'ok' y ahora hacen esto. Los mandos medios le hacen quedar mal a usted", expresó Arguello en referencia a Loor, presidente de la LigaPro, en una entrevista en GolTV.



Según su relato, el miércoles 17 de febrero del 2021, el club envió a un delegado para que retirara los carnés y no le entregaron todos. "El miércoles enviamos a una persona que reciba los carné y no nos han entregado. Le tuvieron hasta la madrugada de hoy".



"A la 1 de la tarde nos quisieron hacer retirar (carnés) de quienes ni siquiera estaban en la nómina. Como plantel serio no podíamos exponer el equipo así", añadió Argüello.



También cuestionó la falta de pagos por los derechos de televisión del Campeonato, que los posee la cadena GolTV. "La Ligapro no ha realizado el pago de los derechos de TV al Olmedo. Recordar que debemos pagar haberes a nuestro plantel y hoy solo hay nueve jugadores listos para jugar, señor Loor usted no es una persona seria".