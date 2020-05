Máximo Villafañe: ‘La cuarentena nos puso a prueba en la creatividad’

LEA TAMBIÉN

Lleva dos meses entrenando a su equipo desde la sala de su casa. ¿Cómo hace para que sus entrenamientos no se vuelvan rutinarios o predecibles para sus jugadores?

La cuarentena nos puso a prueba en la creatividad a la hora de diagramar ejercicios y actividades. Las limitaciones en el aislamiento son muy grandes. Llega un momento en que se nos queman los papeles y ya no sabemos qué inventar, sobre todo en el aspecto táctico, pero seguimos apelando a buscar algo nuevo.



No todos los jugadores tienen un adecuado espacio físico o cuentan con los implementos para entrenarse en casa.

Había que ser muy flexible porque no todos están en las mismas situaciones, no cuentan con los mismos materiales, unos tienen, otros no. Hay gente que se entrena en césped natural, otros, en sintético. Unos en la sala, otros en el subsuelo de su condominio.

Desde esa perspectiva, ¿cómo pretende usar las cinco semanas que tendrá cuando vuelvan a los entrenamientos antes de que se reinicie el torneo?

En la cuarentena lo que hemos hecho es no perder la forma física y trabajar aspectos técnicos con aquellos jugadores que tenían un poco de materiales para ejercitarse en casa. Cuando volvamos, hay que trabajar en lo táctico y lo técnico. Hay que adaptarse al vuelo de la pelota, el espacio, tiempo, la toma de decisiones. Esos aspectos técnicos de las primeras semanas serán únicamente trabajos individuales. Después, tendremos que trabajar con el grupo.

¿Considera una desventaja el hecho de que aún no pudo consolidar un grupo en Aucas? Usted debutó esta temporada y solo pudo dirigir cuatro fechas antes de la paralización.

Aucas era un equipo en construcción antes de la paralización. Tuvimos poco tiempo de trabajo en la pretemporada, porque casi de inmediato hubo que preparar la llave de la Copa Sudamericana. La cuarentena nos ha limitado mucho. Nos tocará dar unos pasos hacia atrás, reinventarnos y comenzar casi de cero.

¿Cómo conviven sus jugadores con el miedo al contagio cuando se reinicie la actividad?

No siento que tengan miedo. Aucas es un equipo muy cuidadoso con la salud de sus trabajadores. Solo estamos a la espera de que se apruebe el protocolo médico de la LigaPro y que este sea mandatorio para todos los equipos.

A la par, hay equipos que han desarrollado sus propios protocolos. ¿Le preocupa eso?

Espero que los equipos piensen en el bien común y en la salud de todos adoptado el protocolo que hizo Liga Pro y en el que participó activamente nuestro médico, el doctor Daniel Rosales. La idea es que todos partamos de una misma base y que entendamos que lo prioritario es cuidar la salud e integridad física de todos quienes conformamos el fútbol.

¿Qué tan interiorizado está con el protocolo?

Daniel (Rosales) nos ha consultado cuestiones técnicas y hemos conversado mucho. Es un manual que nos desafiará a ser más creativos para los trabajos técnicos y tácticos, por la imposibilidad inicial de trabajar con todo el grupo, pero que además dicta muchas normas sanitarias imprescindibles. Esperamos que pueda ser aprobado pronto, para volver a entrenarnos y después ya volver a jugar.

El fútbol es un deporte de conjunto, pero además de muchos rituales. ¿Siente que estaremos ante una nueva versión de este deporte con tanta restricción sanitaria?

Hay cuestiones que están cambiando como los rituales, los festejos de los goles, el tiempo de estancia en los camerinos. Pero, en realidad, cuando un jugador entra a la cancha, la esencia del fútbol seguirá siendo la misma.

¿Afecta jugar sin aficionados en la grada?

Es una sensación diferente. Hay estadios en donde se siente más la presencia de los aficionados. Son detalles.



¿Siente que se ‘satanizó’ la profesión del futbolista en la pandemia?

No lo creo. Considero que se ha tomado conciencia de los aspectos importantes de la vida. Sobre las críticas a la profesión, es obvio que cuando uno analiza lo que gana un futbolista y lo compara con lo que percibe un médico o un profesor, hay una brecha, no existe mucha lógica. Pero así es el mercado, así se establecieron las reglas. ¿Debería ser así? Seguramente no. Sin embargo, quiero reinvindicar el hecho de que desde el fútbol se colaboró mucho con quienes no tienen. Existieron muchas donaciones y campañas.

Biografía. Máximo Villafañe nació en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre de 1978. Es entrenador de Sociedad Deportiva Aucas desde la presente temporada.



Trayectoria. Fue preparador físico y entrenador de equipos juveniles en Argentinos Juniors, Rosario Central. Fue director de juveniles en Deportivo Cuenca y Aucas.