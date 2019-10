Máximo Banguera sorprende con regalos a la familia de Andrew Arízala, el chico que quería ir a la clases en el paro

Hoy 3 de octubre no hay clases en Ecuador. A el se le burlan, pero él tiene ganas d estudiar, quizá se prepara solo para ir a clases, quizá no tiene tv o cel, ni padre o madre etc. Pero está haciendo lo q ninguno de esos fumones hace: Tratar de superarse, construye no destruye! pic.twitter.com/YPThfU6gBW