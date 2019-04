Maxim Gullit, hijo de Ruud Gullit, debuta como profesional a los 17 años 

LEA TAMBIÉN

Maxim Gullit, hijo del exfutbolista holandés Ruud Gullit, hizo su debut como futbolista profesional, a los 17 años de edad, con el equipo juvenil del AZ ante el Twente.

En el encuentro que enfrentaba al AZ con el Twente, que terminó en un empate sin goles gracias al que el equipo de la ciudad de Enschede consumó su ascenso a la Eredivisie, Maxim salió desde el banquillo para sustituir al lateral izquierdo Joris Kramer y disputar los últimos 19 minutos de juego, los primeros como profesional.



"El debut es un momento muy especial", dijo el joven Gullit a Fox Sports tras su primera aparición. "No me molesta ser el hijo de. Soy Maxim y voy a trabajar duro para seguir adelante", afirmó.



El joven defensor holandés no solo reúne los genes de su padre, pues su madre, Estelle Cruyff, es sobrina de Johan, por lo que la sangre de uno de los futbolistas más importantes de la historia también corre por sus venas. Tanto su madre como su padre presumieron "orgullosos" del debut de su hijo en sus redes sociales.

