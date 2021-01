Mauricio Pochettino consiguió su primer triunfo con el París Saint Germain

El entrenador argentino Mauricio Pochettino logró este miércoles su primer título con el Paris Saint-Germian, la Supercopa de Francia, en una victoria por 2-1 ante el Olympique de Marsella tras un emocionante encuentro que vio el retorno de Neymar un mes después de su lesión.

El equipo parisino salió atacando, creando peligro pero sin ocasiones claras, con sus dos volantes, el español Herrera y el argentino Paredes, muy activos moviendo al equipo y ofreciendo pases para las penetraciones de Di María y Mbappé.



Un fuera de juego claro de la joven estrella francesa impidió que subiera al marcador para los parisinos un tanto de Icardi (22).



Los marselleses no crearon peligro de verdad, con un Payet demasiado aislado y sin que le llegaran balones. La única ocasión del OM en la primera parte fue un tiro lejano de Kamara en el minuto 29 que fue detenido sin problemas por Keylor Navas.



Dueño del balón (66 % de posesión en esta primera parte), el PSG fue aumentando la presión sobre el OM, con varias ocasiones de peligro hasta que Icardi abrió el marcador.



Fue gracias a un pase muy medido de Di María, que permitió al italiano conectar un remate de cabeza mal rechazado por Mandanda. El propio Icardi aprovechó el regalo para remachar a gol.



Salió más ambicioso el OM en la segunda parte, con una presión alta que le permitió sacudirse el dominio parisino y llevar el protagonismo.



Los de Marsella crearon peligro en los primeros minutos, aunque no lograron materializar sus oportunidades, entre las que estuvo un remate de cabeza del defensa central Álvaro González a la salida de un córner.



Neymar reapareció justo un mes de sufrir una lesión ante el Olympique de Lyon.



También con el carrusel de cambios, el lateral español Pol Lirola, llegado ayer al OM, debutó mediada la segunda parte, y recibió una tarjeta a los pocos minutos por una entrada sobre Neymar, quien creó muchos problemas a la defensa marsellesa.



A pesar del mordiente que aportó inicialmente el argentino Benedetto tras salir al campo, el OM fue perdiendo fuelle poco a poco y el PSG se animó a intentar buscar la sentencia con rápidos contraataques.



Y lo que parecía la sentencia llegó en un penalti que el portero suplente marsellés Pelé hizo a Icardi y que transformó Neymar.



Pero la estrella marsellesa, Dimitri Payet, logró dar emoción a los minutos finales al marcar el 2-1 en el 89 tras un buen movimiento de Lirola, muy activo en ataque durante los minutos que estuvo en el campo.



Los cinco minutos de la prolongación vieron un Olympique volcado en ataque en busca del empate con varias ocasiones claras marradas en el remate, incluyendo una de Thauvin justo antes del pitido final.



El resultado selló no solo el primer título de Pochettini con el PSG, sino también el octavo título consecutivo de Supercopa de Francia para el equipo de la capital.