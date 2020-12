Matías Zunino, el comodín del DT Pablo Repetto en la Liga de Quito 

Marcos Caicedo había sacudido el arco de Jhon, el arquero de Santos, con un pelotazo que se estrelló en uno de los verticales y volvió al área. El balón le quedó a Matías Zunino que tuvo que reaccionar de inmediato, pues dos zagueros corrieron a su posición para intentar interceptarlo.

El uruguayo acomodó el cuerpo y remató de derecha para marcar el 1-0 de Liga. El tanto del mediocampista le daba alas a la ‘U’ que precisaba un gol más para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.



La remontada no se concretó. El propio Zunino tuvo otro mano a mano con Jhon, en los minutos finales y quiso recurrir a la fórmula del primer gol (remate potente), pero esta vez no hubo suerte. Su tiro se fue por encima del arco.



“La sensación es de tristeza y desazón. Hicimos un gran partido y estuvimos cerca de la clasificación a cuartos. En el camerino hubo dolor por la eliminación, pero vamos a reponernos. Nos queda pelear por el torneo local”, reflexionó el jugador luego de consumarse el final de la participación de Liga en la Copa, el pasado martes.



Este sábado 5 de diciembre, el cuadro universitario vuelve a la competición local. Desde las 20:00, Zunino y sus compañeros se enfrentan con la Universidad Católica, en la continuación de la jornada 11 del Campeonato.



El volante uruguayo, de 30 años, cumple su primera temporada con la ‘U’, en una campaña con altibajos. Zunino juega poco, debido a las lesiones y a decisiones técnicas del entrenador Pablo Repetto. En el torneo local participó en 17 compromisos y marcó cinco tantos. En cambio, en la Copa actuó en seis juegos y convirtió dos tantos.



En el cuerpo técnico de la ‘U’ valoran el aporte del exjugador del Nacional uruguayo, que durante la pasada cuarentena pasó solo en Quito.



Su experiencia en Liga es la primera en un club del extranjero. Zunino sostuvo que la tecnología fue una balsa de salvación para evitar la tristeza. Todos los días hablaba con su madre y con su hijo, quienes viven en Montevideo, para cobrar fuerzas.



El grupo de futbolistas extranjeros de la ‘U’ también lo cobijó. Adrián Gabbarini y Rodrigo Aguirre, por ejemplo, estuvieron pendientes de su día a día. Los nexos se volvieron fuertes y perduran.



En lo futbolístico, Zunino también es bien valorado en los universitarios. “Es un jugador de mucho sacrificio para correr por la banda y además tiene buena finalización de las jugadas”, resumió el técnico Repetto.



Zunino aparece como alternativa de José Quintero como volante por derecha. “Estamos para pelear todo lo que nos propongamos. Si no recibíamos los dos goles en Quito, ante Santos por la Copa, seguramente habríamos podido dar más pelea. Pero el equipo es ambicioso y volvemos al torneo con la idea de recuperar la punta”, reflexionó el volante foráneo.

Liga está a un punto de Emelec y de Barcelona, primero y segundo de la tabla. Hoy pudiera recuperar la punta.