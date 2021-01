Martínez Borja: 'Barcelona no ganó en los 90 minutos, el invicto se mantiene'

Christian Martínez Borja admitió que sintió mayor frustración al perder la final de la LigaPro con Barcelona que ante Delfín. El ariete colombiano falló penales con la camiseta de Liga de Quito en ambas definiciones en el 2019 y 2020.

En una entrevista concedida a la estación Huancavilca, de Guayaquil, el delantero cafetero agradeció el apoyo de sus compañeros para convertirse en goleador del torneo con 24 tantos.



"Para uno como delantero siempre es clave hacer goles. Lo grupal siempre ayuda. El esquema del 'profe' (Pablo Repetto) siempre es algo positivo y los compañeros son ideales para que pueda hacer goles", expresó el atacante cafetero.



Martínez Borja se sumó a las opiniones que consideran que Liga mantiene su invicto ante Barcelona, a pesar de haber perdido la final en la definición por penales. "Todo el mundo puede decir lo que quiera, pero ellos no ganaron el partido en los 90 minutos y para nosotros el invicto se mantiene", justificó.



El caer por penales para el colombiano se debió a su poca efectividad. Él falló en el último tiro, que fue atajado por el goleo Javier Burrai. "No pudimos se precisos", admitió.



Esta caída generó un gran impacto en él y sus compañeros, ya que fue la segunda final consecutiva que perdieron, primero ante Delfín y luego a manos de los canarios. "Las dos duelen, pero esta ante Barcelona me dolió más a mí, porque hicimos un gran torneo y hasta fui el goleador, estoy muy dolido", afirmó.