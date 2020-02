El goleador Cristian Martínez Borja es la alegría de Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la mitad de la cancha del complejo de Pomasqui, la única voz que suele escucharse con claridad es la de Cristian Martínez Borja. El goleador cafetero se ha convertido, desde el 2018, en pieza clave para el cuerpo técnico que comanda el uruguayo Pablo Repetto.

El estratega decidió renovar su contrato a finales del año pasado, porque sentía la necesidad de tener en el camerino a un futbolista que uniera al grupo. De esos que contagien alegría al resto de la plantilla.



Martínez cumple con esas cualidades. Frente a los micrófonos es tímido. Habla lo necesario. Su tono de voz es suave, pero en la cancha se transforma. Es el primero en celebrar los cumpleaños de sus compañeros y de hacer bromas.



Este año también asumió la responsabilidad de ser titular. La sanción del charrúa Rodrigo Aguirre le abrió la posibilidad de demostrar todas sus cualidades ofensivas desde el primer partido.



En este año ya marcó tres goles en dos partidos. El primero lo hizo ante el Delfín, por la Supercopa Ecuador y los otros dos ante el Deportivo Cuenca, por la LigaPro.



“Ha sido importante empezar la temporada marcando goles. Además, he ayudado al club a conseguir objetivos”, dice el delantero colombiano.

La paciencia ha sido fundamental para mantenerse en Liga. Desde que llegó al club a mediados del 2018, ha disputado 42 partidos, pero solo entró como estelar en 12 ocasiones.



“La paciencia y el respeto han marcado mi presencia en Liga. Tuve que aceptar mi suplencia con mucha humildad y respetar a mis compañeros que jugaban. Ahora tengo más minutos y mi oportunidad de demostrar mi nivel”, dice Martínez Borja.



Pero su presencia en el camerino es importante. Los compañeros lo reconocen como uno de los líderes del grupo. El DT Repetto le brindó la confianza en esta temporada y él le respondió con dos tantos ante el cuadro morlaco.



“Siempre estuvimos tranquilos porque lo conocemos. Cada vez que entró a la cancha, demostró que estaba al nivel de los que eran titulares (...) Confiamos en lo futbolístico y en lo humano. Es un aporte importante”, dijo Repetto.

Su buen rendimiento a finales del año pasado también fue determinante para que se le renovara el contrato. Tras la sanción de tres meses y un partido del charrúa Aguirre, al ‘Parcero’, como llaman al colombiano en el club, le tocó demostrar sus cualidades.



“Como extranjero me costó estar en la banca. Nos traen para jugar, pero acá hay muchos compañeros que también merecen la oportunidad de hacerlo. Yo los respeto a ellos. Todos tenemos el mismo derecho. Ahora tengo más chances y lo estoy disfrutando”, asegura el colombiano.



Hoy (17:45) volverá a ser titular ante Independiente del Valle. El ‘Parcero’ Borja ya analizó a los defensores del cuadro rayado. También a los dos goleros principales (Jorge Pinos y Hamilton Piedra).



“El grupo y el profesor me han brindado la confianza y eso me ha permitido demostrarlo con goles. Ahora se viene Independiente, pero estamos preparados para enfrentarlos”, dijo en Pomasqui.



El equipo albo titular estaría conformado por Adrián Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Luis Ayala, en la defensa; José Quintero, Antonio Valencia, Édison Vega, Adolfo Muñoz (Marcos Caicedo), en el medio campo; Junior Sornoza y el ‘Camión’ Martínez, en el ataque.



Los precios de las entradas son: general, USD 6; tribuna, USD 10 y palco, USD 25. Se venden desde las 10:00, en la boletería central.