Marlon de Jesús habría acordado con la dirigencia de El Nacional no cobrar tres meses de sueldo

Marlon de Jesús, jugador de El Nacional, es de los más activos en los entrenamientos. El delantero imbabureño encontró la fórmula para mantenerse en forma. Sus entrenamientos son a través de la plataforma Zoom, junto a parte de la plantilla criolla, pero también aprovecha la presencia de su hermano Bryan, jugador de la Católica.

Por ahora los hermanos están separados, pero una vez a la semana se juntan para tocar el esférico. Bryan viajó al Chota y Marlon se quedó con su familia en Quito.



“Nos entrenamos juntos una vez a la semana. Cada uno tiene su plan de entrenamiento. Yo me vine al Chota y él se quedó en la capital”, dice Bryan.

Marlon de Jesús ha estado en permanente contacto con la directiva criolla. Incluso la presidenta Lucía Vallecilla ha destacado su solidaridad ante la crisis que se ha generado por la pandemia del covid-19.



“Mención de honor a Marlon de Jesús. Él nos ha manifestado que no va a cobrar los sueldos de marzo, abril, mayo y que lo de junio solo recibirá el 50%”, aseguró la dirigente.



Para De Jesús, El Nacional es el club que le dio la oportunidad de ser profesional. Ahí se formó y debutó. Por eso ha tratado de ayudar con las finanzas de la institución.



Desde que volvió del fútbol coreano, ha mantenido su postura de mantenerse activo. Disputó los dos cotejos de la Copa Sudamericana ante Fénix de Uruguay y cuatro de la LigaPro. Todavía no ha marcado goles. Eso sí, ha hecho dupla con Luis Congo.



“Hay que estar tranquilos. Tenemos que trabajar para corregir los errores que tuvimos en el inicio del campeonato”, aseguró De Jesús.



Por ahora, el equipo trabaja de forma individual y grupal a través de las aplicaciones digitales. Esperan que el 8 de junio puedan volver al complejo de Tumbaco para retomar las prácticas. Eso sí, habrá seis semanas de pretemporada. Esto, con el fin de que todos los jugadores retomen el nivel y estado físico que se pudo perder tras los dos meses y medio de paralización.



El DT Eduardo Lara dejó instrucciones claras antes de volver a Colombia por una emergencia familiar. Tiene previsto regresar al país a finales de mayo, para alistarse al regreso de las actividades en cancha.



Todavía se debe resolver el tema salarial. Si bien De Jesús ha aceptado una reducción, el resto de la plantilla no ha concretado nada. Johan Padilla aseguró que eso se tratará en persona. Por ahora la directiva aclaró que hay tres jugadores que se opusieron y que podrían salir del club.